2 semanas após morte de estudante em Fortaleza, saiba onde está o PM investigado pelo assassinato

Os detalhes do crime que vitimou o menino Paulo Victor Silva de Oliveira, morto no bairro Mondubim, permanecem sob investigação das autoridades. Nessa terça-feira (9), a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) comunicou que o soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) investigado por efetuar os disparos que atingiram o adolescente está afastado das funções por 120 dias.

Ilana Bezerra, mãe do adolescente, considera que o afastamento não é punição suficiente e pede que o militar seja preso: "ele precisa pagar pelo que fez com o meu filho, com a minha família. Afastar por 120 dias não é uma garantia. Tenho fé na Justiça de Deus, ainda vou saber que ele vai ser preso", diz.

O praça tem nome preservado pela reportagem porque o inquérito ainda não foi concluído e ele é investigado. De acordo com a CGD, as imagens da ocorrência do dia 24 de julho de 2022, divulgadas pelo veículos de comunicação, destoam da versão do soldado.

Para a comissão processante, as imagens "deixam dúvidas acerca da narrativa exposta pelo soldado, quando de sua declaração no Boletim de Ocorrência". O vídeo de uma câmera da região foi obtido pelo Diário do Nordeste e mostra a ocorrência.

VEJA VÍDEO:

A chegada de uma viatura da Polícia Militar provoca correria. Policiais cercam jovens que estão em uma via, e Paulo Vitor é baleado e cai. O adolescente é retirado do local pelos policiais na viatura, enquanto a comunidade entra em desespero.

Legenda: Família e amigos protestam pedindo Justiça para o caso Foto: Arquivo pessoal

Paulo Victor Silva de Oliveira havia saído de casa a pedido da mãe, para comprar uma pasta de dele.

Ele não respondia a atos infracionais

"Espero que nenhuma mãe passe o que eu passei. Esse homem tirou uma vida. A prisão dele não vai trazer a vida do meu filho de volta, mas é o mínimo que precisa ser feito. Não consigo dormir, os irmãos perguntam pelo Paulo Vitor", diz Ilana.

O soldado agora responde a um processo administrativo disciplinar. A Controladoria explica que o afastamento preventivo é porque "os fatos que lhe são imputados, em tese, se revelam incompatíveis com a função pública, além de ser necessário à garantia da ordem pública e à correta aplicação da sanção disciplinar, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias".

Arma de fogo, algema, identificação profissional e qualquer outro instrumento de caráter funcional devem ser apreendidos e remetidos à CGD. O PM segue dentro da Corporação e deve ficar à disposição dos recursos humanos.

VERSÕES DO CASO

A PMCE disse que foi ao local após denúncia "de que suspeitos armados estariam traficando drogas na região". A Corporação fala que "apreendeu um revólver calibre .38 com seis munições deflagradas depois de uma ação preventiva e ostensiva com intervenção policial na Rua Tancredo Neves, no bairro Mondubim, em Fortaleza.

POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ Em nota Conforme relatório policial, as equipes da 2ª Companhia do 21º Batalhão Policial Militar iniciaram diligências para checar a denúncia, quando foram surpreendidas com disparos de arma de fogo. Diante disso, os militares revidaram, em legítima defesa, segundo relato dos agentes que atenderam a ocorrência. Um adolescente de 16 anos, ferido durante a ocorrência, foi prontamente socorrido a uma unidade hospitalar, onde posteriormente foi a óbito."

Na versão da PM, "a arma de fogo foi apresentada na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), assim como os policiais envolvidos na ocorrência, para que fossem tomados os procedimentos cabíveis". A nota do órgão não deixa claro se a arma estava com o adolescente baleado.

A família do adolescente condena a ação dos policiais: "A Polícia matou um inocente. Foi isso que aconteceu. Foi isso que eles fizeram e precisam ser responsabilizados. Ele não tinha envolvimento com drogas, com nada disso. Nós não vamos nos calar".

