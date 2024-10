Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em São Luís do Curu?

Tiago Abreu, do PSB, venceu o primeiro turno das eleições de 2024 para a Prefeitura de São Luís do Curu - CE. O candidato supera Dr Daniel, do PC do B. Em todo o Brasil, 158.869.197 eleitores estão aptos a votar em 2024, de acordo com o TSE.

Quem é Tiago Abreu?

Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso é casado, tem 41 anos e nasceu em Fortaleza.

Declara a ocupação de advogado ao TSE.

Tem patrimônio declarado ao TSE de R$ 740.000,00.

Thalita Ramalho, do partido PSB, é vice na chapa.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com base em dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.