Após Cid Gomes, prefeitos cearenses saem em defesa de Junior Mano; veja quem se posicionou

A defesa pública que o senador Cid Gomes (PSB) fez do deputado federal Junior Mano (PSB) deflagrou um movimento de apoio dos prefeitos cearenses ao parlamentar investigado. Desde quarta-feira (16), os mandatários têm publicado, nas redes sociais, mensagens exaltando o mandato do deputado.

Junior Mano é investigado pela Polícia Federal (PF) por desvio de recursos público por meio de um esquema envolvendo repasse de emendas parlamentares e fraudes em processos licitatórios e contratuais. O parlamentar nega envolvimento em qualquer irregularidade e diz que "a verdade dos fatos prevalecerá".

Veja a manifestação dos prefeitos:

Delma Ferreira (MDB), prefeita de Fortim

"Tem gente que não suporta ver um político de verdade fazendo mais que eles em anos de mandato. Júnior Mano faz muito pelo povo cearense. Deus te abençoe e te proteja", escreveu.

Dra. Juliana Abreu (PSD), prefeita de Quiterianópolis

"Deputado que ajudou a crescer vários municípios que não tinham voz nem vez, que não eram lembrados. Amigo, de coração bom e nasceu para servir", disse.

Bismarck Barros Bezerra, ex-prefeito de Piquet Carneiro

"Deputado Júnior Mano tem atuado de forma incansável pelo bem dos municípios. Um grande líder", declarou.

Amaro Pereira (PT), prefeito de Ipaporanga

"Deputado Junior Mano é articulado e atuante, sempre presente e fazendo a diferença nos municípios cearenses", afirmou.

Decim Muniz (PSB), prefeito de Ubajara

"Aqui em Ubajara, se não fosse Junior Mano, os serviços públicos tinham parado. A ajuda que esse deputado deu para nossa cidade não tem igual. Para vocês terem ideia, o hospital da cidade só funciona porque ele ajudou e ajuda. Sem a articulação política desse deputado Ubajara não teria como assistir o nosso povo", publicou.

Lucas Arruda (PSB), prefeito de Mulungu

"Junior Mano tem grande participação no desenvolvimento de municípios como Mulungu", escreveu.

Alan Macêdo (PSB), prefeito de Milhã

"Só tenho a agradecer ao Junior Mano por ajudar Milhã na Saúde e em várias outras áreas. Milhã tem se desenvolvido muito", disse.

Marquinhos Tavares (PRD), prefeito de Itaitinga

"Parlamentar de verdade trabalha pelos municípios. Júnior Mano tá mostrando como se faz", defendeu.

Naiara Castro (PSB), prefeita de Morada Nova

"O deputado que consegue mostrar e entregar o desenvolvimento na ponta, dentro dos municípios, fazendo acontecer para quem, de verdade, mais precisa. A velha política não engole resultado. Para cima, meu senador! Você é gigante e tem um exército ao seu lado", publicou.

Marcelo Mota (PSB), prefeito de Tamboril

"Pessoa do bem! Ajuda demais os municípios", disse.

Dedé Soldado (PSB), prefeito de Pindoretama

"Meu deputado e futuro senador, que Deus continue te abençoando e que você siga trabalhando ainda mais pelo povo cearense", declarou.

A defesa de Cid

Em coletiva de imprensa convocada às pressas pelo próprio senador na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Cid Gomes saiu em defesa do correligionário e defendeu a sua integridade do parlamentar.

Legenda: Cid convocou uma coletiva de imprensa e rebateu acusações contra o correligionário Foto: Ismael Soares

"Eu não sou dono da verdade, mas eu tenho essa intuição. Já devo ter convivido com cinco mil pessoas na política, das quais eu me enganei com cinco. A minha intuição diz que o Júnior Mano é uma pessoa do bem, que está na vida pública para servir, ajudar e naturalmente – também segundo a sua vocação – seguir em frente, fazer carreira, crescer", disse.

Em sua fala, Cid colocou em suspeição as investigações em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), questionando a “falibilidade do aparato de polícia e do sistema judicial”, que “achincalham as pessoas”.

“Quantos exemplos temos na vida de que inquéritos policiais apontavam para uma coisa e depois invertem-se completamente?”, declarou, mencionando falta de provas, interpretação equivocada da lei, conflito de interesses, entre outros pontos, conforme mostrou o Diário do Nordeste.

"Confiança no trabalho e na conduta"

Ainda na quarta-feira, o deputado Júnior Mano usou as redes sociais para agradecer as declarações de Cid Gomes.

"Um gesto que muito me honra, vindo de quem tem uma história de dedicação ao nosso estado. Tenho recebido também inúmeras mensagens de carinho que só reforçam minha determinação de trabalhar ainda mais pelo Ceará. Vou continuar de cabeça erguida, fazendo política com responsabilidade, seriedade e compromisso com quem mais precisa", disse.