Elo de Gilmar Mendes com a 'política do Ceará' gera suspeição sobre caso Júnior Mano, diz Cid Gomes

Em defesa do deputado federal Júnior Mano (PSB), aposta para o Senado em 2026, o senador Cid Gomes (PSB) alfinetou outros pretensos candidatos, questionou a validade do inquérito policial sobre desvio de emendas e levantou suspeitas sobre o ministro Gilmar Mendes. O magistrado é relator do caso que liga Mano ao esquema de desvio de recursos públicos no Supremo Tribunal Federal (STF).

Cid concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (16) sobre o assunto, ocasião em que declarou não ver conexão direta entre o deputado e os crimes investigados e sugeriu o afastamento de Mendes do processo.

O ministro Gilmar, eu não sei, eu acho que ele tem sido é pressionado para ter alguma coisa. E acho até que em função de algumas ilações que são feitas, ele, a meu juízo, devia entregar o caso para outra pessoa. Cid Gomes (PSB) Senador da República

Ele ainda afirmou que todos identificam “uma ligação do ministro Gilmar Mendes com a política do Ceará” e lembrou que o magistrado é casado com uma cearense, a advogada Guiomar Mendes. Ela é irmã de Chiquinha Feitosa, empresário e presidente estadual do Republicanos.

Ex-suplente de senador – ele assumiu cadeira na Casa Alta com uma licença de quatro meses de Tasso Jereissati (PSDB) –, Chiquinho também está de olho no Senado. O dirigente é primo de Rozário Ximenes (Republicanos), ex-prefeita de Canindé e autora da denúncia que ligou Mano ao esquema de emendas, em 2024.

“Dizem assim, (como) se familiares não tivessem relação política, mas têm. Não é razoável”, opinou Cid, mencionando “falibilidade” do aparato policial e conflito de interesses.

“Como tem em todo lugar – na igreja, no futebol, em qualquer lugar –, gente séria, gente direita, também tem gente desonesta. No judiciário também tem. Portanto, a gente não pode ir na polícia encarar isso como verdade absoluta”, completou.

O PontoPoder buscou o Supremo Tribunal Federal (STF) para pronunciamentos sobre as declarações de Cid Gomes relacionadas ao ministro Gilmar Mendes. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.

Vaga do Senado em disputa

Para Cid, um fator que pesa nos supostos ataques políticos que Júnior Mano vem sofrendo é a sua influência nos municípios cearenses, visando as eleições de 2026. O deputado tem relação direta com 29 prefeitos, diz o aliado.

O senador reiterou diversas vezes, inclusive nesta quarta-feira, que o deputado é a sua aposta para a Casa Alta. “Pura leviandade”, define.

"Sabem quantos pretendem a vaga de senador no Ceará? Tem um que não – eu. Quantos outros pretendem? Será que enxergam no Júnior Mano um amigo, um aliado? Certamente não, enxergam nele um oponente, e tudo que puderem fazer, como insinuar e mentir, vão fazer", complementa.

Eu não quero aqui precipitar a discussão eleitoral. De maneira nenhuma, nunca fiz isso. Eu apenas tornei público porque me senti na obrigação de um compromisso meu com ele, e isso é simples. Se o PSB tiver um lugar, eu defenderei que seja ele na chapa majoritária. Simples assim, objetivo assim. Cid Gomes (PSB) Senador da República

Júnior Mano agradece

Na noite desta quarta-feira, o deputado Júnior Mano usou as redes sociais para agradecer as declarações de Cid Gomes. "Um gesto que muito me honra, vindo de quem tem uma história de dedicação ao nosso estado. Tenho recebido também inúmeras mensagens de carinho que só reforçam minha determinação de trabalhar ainda mais pelo Ceará. Vou continuar de cabeça erguida, fazendo política com responsabilidade, seriedade e compromisso com quem mais precisa", disse.