‘Estão ajudando o Brasil a entrar nos trilhos’, diz Elmano sobre Yury do Paredão e Júnior Mano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), saiu em defesa de parlamentares do PL que têm votado a favor do Governo Lula (PT), ainda que integrem o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nessa sexta-feira (21), o petista cearense disse que esses deputados estão colocando os interesses da população acima de disputas partidárias.

Essa, no entanto, não tem sido a opinião de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Na última quinta-feira (21), ele anunciou a expulsão de Yury do Paredão, deputado federal do Ceará que não só votou a favor da medida provisória da reforma ministerial, e defendeu publicamente o novo arcabouço e a reforma tributária, como também posou fazendo o “L”, em referência ao presidente Lula.

Além de Yury, também estão no alvo da direção do PL mais dois deputados cearenses: Júnior Mano e Matheus Noronha. Contudo, os dois ainda são investigados e seguem integrando os quadros da sigla.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará “O Yury do Paredão assim como o Júnior Mano estão ajudando o Brasil a entrar nos trilhos votando em medidas muito importantes que o presidente Lula propôs ao País. Todo mundo sabe que o Brasil precisa de uma reforma tributária, todo mundo sabe que o Brasil precisa de um novo sistema fiscal, todo mundo o Brasil precisa aumentar sua capacidade de investimento para gerar emprego e renda pro nosso povo”

O petista, no entanto, evitou comentar a decisão de Valdemar Costa Neto. “Pelo que eu sei, o que foi debatido é que esses dois deputados votaram a favor de medidas muito importantes para o povo cearense, para o povo do Brasil, mas as questões partidárias, penso eu, devem ser tratadas pelos dirigentes partidários”, acrescentou.

Entenda o caso

O anúncio da expulsão de Yury do Paredão ocorreu na mesma semana em que o PL decidiu instaurar um processo disciplinar contra o cearense por suposta infidelidade partidária.

Yury do Paredão Deputado federal "Respeito a decisão do presidente. E agradeço a oportunidade dada na eleição de 2022. Sigo como deputado federal defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, respeito, sem radicalismo, com tolerância, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro"

O anúncio ocorre poucos dias depois do cearense ter participado de evento de religamento das águas da Transposição do Rio São Francisco, em Pernambuco. Na ocasião, o deputado aparece ao lado de ministros fazendo o "L".

Essa não é a primeira vez que Yury do Paredão é alvo de críticas por uma guinada ao lulismo. O deputado já foi citado, mais de uma vez, pelo líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), como um integrante da base aliada do Governo Federal.

Em maio, durante a visita de Lula ao Ceará, Yury recepcionou o presidente na chegada a Juazeiro do Norte e esteve no palco do evento no Crato. Na ocasião, bolsonaristas demonstraram indignação com a participação do parlamentar na visita.

