Expulso do PL, Yury do Paredão responde à ação por ter atirado 'de brincadeira' na direção de homem

O deputado federal Yury do Paredão, que teve a expulsão do PL anunciada nesta quinta-feira (20), já foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por episódio em que, em 2018, atira na direção de funcionário. Na época, ele ainda não havia sido eleito para a Câmara dos Deputados.

Em depoimento à Polícia Civil de Juazeiro do Norte, naquele ano, tanto Yury como o funcionário afirmaram que era uma "brincadeira" e que ambos eram amigos. O momento foi registrado em vídeo, no qual também era possível ouvir outras pessoas falando e rindo da situação.

Na época MPCE denunciou Yury do Paredão por disparos de arma de fogo em via pública e posse ilegal, ambos os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. A ação tramita agora na 3ª Vara Criminal e Juazeiro do Norte.

Durante a investigação, chegou a ser realizado um mandato de busca e apreensão contra o deputado federal, no qual uma arma de fogo foi apreendida.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o deputado Yury do Paredão e aguarda posicionamento.

Expulsão do PL

O presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto anunciou, na quinta-feira, a expulsão de Yury do Paredão do partido. No início da semana, Waldemar já havia pedido a instauração de processo disciplinar contra o cearense por suposta infidelidade partidária.

Apesar do procedimento não ter sido finalizado no PL Ceará, a expulsão foi anunciada, após uma reunião entre Waldemar e Yury do Paredão em Brasília.

"Respeito a decisão do presidente. E agradeço a oportunidade dada na eleição de 2022. Sigo como deputado federal defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, respeito, sem radicalismo, com tolerância, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro", disse.

O anúncio ocorre poucos dias depois do cearense ter participado de evento de religamento das águas da Transposição do Rio São Francisco, em Pernambuco. Na ocasião, o deputado aparece ao lado de ministros de Estado do Governo Lula (PT) fazendo o "L" - famosa referência ao atual presidente.

Esta não foi a primeira vez que Yury recebeu críticas de correligionários, que o acusavam de não seguir os ideais do PL - partido que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O motivo foi o mesmo usado por Waldemar Costa Neto para a expulsão.

"Recebi na sede do PL Nacional o deputado Yury do Paredão, do Ceará, a quem reafirmei que será expulso do partido por não comungar dos ideais de nossa legenda", escreveu nas redes sociais.

