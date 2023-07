José Guimarães diz que vai 'sugerir' novo partido da base de Lula a Yury do Paredão, de saída do PL

O líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), afirmou que vai ligar para o deputado Yury do Paredão, que está de saída do PL, para sugerir um novo destino dentro dos partidos da base. A declaração foi dada nessa quinta-feira (20), em entrevista na Live PontoPoder do Diário do Nordeste.

"Eu mesmo vou ligar para ele, já externei minha solidariedade, vou conversar com ele, vou sugerir para qual partido ele deveria ir dentro desse espectro dos partidos que estão na base do governo, eu acho que tem espaço para todo mundo", afirmou.

"O governo de frente ampla como o nosso tem que dar espaço para todo mundo", completou Guimarães.

O parlamentar disse, ainda, que tem conversado com deputados no PL Ceará, especialmente, com Yury, Matheus Noronha e Júnior Mano. Os três têm votado com o governo em matérias importantes, o que levantou incômodo entre correligionários.

"O meu papel como líder do governo é conversar com todo mundo. O ministro Padilha já os recebeu, então nós estamos vendo de que forma vão ajudar. Eles estão dispostos a ajudar o governador Elmano, a ajudar o governo Lula, então nós estamos trabalhando", reiterou.

Yury fora do PL

Após o PL ter tomado conhecimento de uma foto de Yury 'fazendo o L' em uma agenda oficial do Governo Federal, o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, abriu um processo de expulsão do cearense na quarta (19). A decisão foi consolidada nessa quinta (20).

Yury esteve reunido com o presidente do partido em Brasília. Em postagem, Costa Neto comunicou ao correligionário que ele será expulso por “não comungar dos ideais de nossa legenda”.

