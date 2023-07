Presidente do PL diz a Yuri do Paredão que ele será expulso do partido: 'não comunga dos ideais'

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, disse, nesta quinta-feira (20), por meio das redes sociais, que o deputado federal cearense Yuri do Paredão será expulso do partido. O parlamentar está enfrentando processo por infidelidade partidária.

Yuri esteve reunido com o presidente do partido em Brasília. Segundo a postagem, o presidente comunicou ao correligionário que ele será expulso por “não comungar dos ideais de nossa legenda”. Recebi na sede do PL Nacional o deputado Yury do Paredão, do Ceará, a quem reafirmei que será expulso do partido por não comungar dos ideais de nossa legenda. pic.twitter.com/lsPxHNOEms — Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) July 20, 2023

Na última semana, Yuri do Paredão virou notícia nacional ao ser flagrado em uma foto com aliados do ex-presidente Lula fazendo um “L” com uma das mãos, um gesto usado pelos petistas para lembrar a campanha do presidente eleito no ano passado.

No Ceará, entretanto, o presidente do PL, Acilon Gonçalves, disse que o deputado iria ser ouvido durante o processo. O tom usado por Valdemar na postagem de hoje, porém, parece sinalizar que não há mais clima para Yuri no PL.

A atitude do comando do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro ocorre em um momento em que o próprio ex-presidente e seus aliados reclamam fidelidade aos integrantes da Legenda.