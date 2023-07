Presidente estadual abre procedimento contra deputado federal do PL por infidelidade

O prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, presidente estadual do PL, determinou abertura de processo interno contra o deputado federal Yuri do Paredão por suposta infidelidade partidária. O gestor disse que o parlamentar será ouvido e, ao fim das investigações, se confirmada culpa, ele será punido.

O caso é relativo à publicação de foto em que o parlamentar, correligionário do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece fazendo um “L” com uma das mãos, gesto que vem sendo repedido por apoiadores do presidente Lula.

“Vamos instalar o procedimento, vamos ouvir o parlamentar e apurar os fatos. Cada um tem o direito de votar em matérias que, eventualmente, não tenham a concordância do partido. Mas tem que manter alinhamento com o partido. Apoiar lideranças de outros partidos, não”, reforça o presidente estadual em contato com esta coluna. Veja a nota encaminhada à imprensa: A Direção Estadual do PL do Ceará informa que cumprindo a orientação da Direção Nacional: será aberto processo de investigação sobre fidelidade partidária.

A Direção Estadual do PL anuncia que irá escutar as partes envolvidas e o resultado dessa investigação, após o amplo direito ao contraditório, será anunciada. Caso haja a prova de culpa, a punição será aplicada. Acilon Gonçalves

Presidente do PL Ceará