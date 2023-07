Yury do Paredão fala sobre expulsão do PL: 'respeito a decisão do presidente'

O deputado federal Yury do Paredão (PL) esteve, nesta quinta-feira (20), com o presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto - que confirmou a expulsão do parlamentar, apesar do processo disciplinar ainda não ter sido concluído no PL Ceará.

"Hoje estive com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o qual me afirmou que serei expulso do partido. Respeito a decisão do presidente. E agradeço a oportunidade dada na eleição de 2022", publicou Yury.

O cearense reafirmou que segue com o mandato na Câmara dos Deputados, "defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, respeito, sem radicalismo, com tolerância, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro".

Waldemar Costa Neto também comentou, pelas redes sociais, a reunião com o deputado cearense. "Recebi na sede do PL Nacional o deputado Yury do Paredão, do Ceará, a quem reafirmei que será expulso do partido por não comungar dos ideais de nossa legenda", disse.

Entenda

Processo disciplinar contra Yury do Paredão foi aberto, na última terça-feira (18), após o deputado - que é correligionário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - aparecer ao lado de ministros de Estado do Governo Lula (PT) e fazendo o 'L', famosa referência ao atual presidente.

Na última segunda-feira (17), Valdemar Costa Neto, já havia informado que pediu ao PL Ceará a abertura do processo de expulsão contra Yury. "Ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal", disse.

No dia seguinte, o presidente do diretório estadual, Acilon Gonçalves (PL), disse que iria instabalar procedimento contra Yury para "ouvir o parlamentar e apurar os fatos". "Cada um tem o direito de votar em matérias que, eventualmente, não tenham a concordância do partido. Mas tem que manter alinhamento com o partido. Apoiar lideranças de outros partidos, não", disse por meio de nota.

Essa não é a primeira vez que Yury do Paredão é alvo de críticas por uma guinada ao lulismo. O deputado já foi citado, mais de uma vez, pelo líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), como um integrante da base aliada do governo federal.

Em maio, durante a visita de Lula ao Ceará, Yury recepcionou o presidente na chegada a Juazeiro do Norte e esteve no palco do evento no Crato, ambas as cidades no Cariri. Na ocasião, bolsonaristas demonstraram indignação com a participação do parlamentar na visita.

Yury do Paredão também votou favorável em projetos de lei do Governo Federal, como a MP dos Ministérios e a Reforma Tributária. No caso desta última, um grupo de troca de mensagens entre os parlamentares do PL foi tomado por troca de insultos e precisou ser trancado depois que alguns deputados — entre eles Yury do Paredão — votaram a favor da reforma.

