Ameaçado de expulsão, deputado do PL no Ceará reforça apoio a Lula nas redes sociais

O deputado federal Yury do Paredão (PL) voltou a manifestar apoio a iniciativas do governo federal, comandado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo após ter sido aberto processo disciplinar contra ele por suposta infidelidade partidária.

A apuração foi aberta pelo presidente do PL Ceará, Acilon Gonçalves, nesta terça-feira (18), após determinação do presidente nacional da sigla, Waldemar Costa Neto. Por enquanto, Yury do Paredão não se manifestou sobre o processo.

Apesar do silêncio sobre a investigação da qual é alvo no PL, o deputado publicou, nesta quarta-feira (19), elogios ao Desenrola Brasil - programa de renegociação de dívidas do governo federal, que começou na última segunda-feira (17).

"O projeto Desenrola, lançado pelo governo Lula, visa limpar 2,5 milhões de nomes, impulsionando o consumo e estimulando a geração mais oportunidades de empregos. Uma iniciativa importante para a retomada econômica do país", disse o parlamentar, por meio do Twitter.

A instauração do processo disciplinar ocorreu após a participação de Yury do Paredão em evento de acionamento do sistema de águas, parte do projeto de integração do Rio São Francisco, na última quinta-feira (13). Na ocasião, ele apareceu em fotos ao lado de apoiadores do presidente Lula, inclusive ministros de Estado do governo federal, fazendo o "L" com uma das mãos, famosa referência ao presidente.

Apoio ao Governo Lula

Essa não é a primeira vez que Yury do Paredão é alvo de críticas por uma guinada ao lulismo. O deputado já foi citado, mais de uma vez, pelo líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), como um integrante da base aliada do governo federal.

Em maio, durante a visita de Lula ao Ceará, Yury recepcionou o presidente na chegada a Juazeiro do Norte e esteve no palco do evento no Crato, ambas as cidades no Cariri. Na ocasião, bolsonaristas demonstraram indignação com a participação do parlamentar na visita.

O também deputado federal André Fernandes (PL) chegou a pedir, já na época, a expulsão do correligionário. "Deputado do PL que posa ao lado do maior ladrão da história do Brasil em foto tem que ser expulso imediatamente do partido. Quem tem ‘honra’ em receber Lula, não tem honra para permanecer no nosso partido", escreveu.

Yury do Paredão também votou favorável em projetos de lei do Governo Federal, como a MP dos Ministérios e a Reforma Tributária. No caso desta última, um grupo de troca de mensagens entre os parlamentares do PL foi tomado por troca de insultos e precisou ser trancado depois que alguns deputados — entre eles Yury do Paredão — votaram a favor da reforma.

Logo após, o deputado se manifestou nas redes sociais e, apesar de não fazer referência direta ao impasse, disse não se guiar por "discurso radical".

"Ao ingressar na vida pública, decidi que o discurso radical não seria parte das minhas ações. O radicalismo apenas dificulta a construção de consensos e a busca por soluções efetivas para os problemas enfrentados pela população. Priorizo o diálogo e a busca por entendimento para melhor servir ao povo", escreveu no Twitter.

