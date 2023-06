Júnior Mano, Matheus Noronha e Yury do Paredão podem sofrer punição no PL por voto a favor de Lula

Deputados do PL que votaram a favor da Medida Provisória 1154, a MP dos Ministérios, devem ser punidos pelo partido. A informação é do deputado do PL e líder da Oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jordy (RJ). Na lista, estão três parlamentares cearenses: Júnior Mano, Matheus Noronha e Yury do Paredão.

A MP trata da reorganização dos ministérios do governo Lula e foi aprovada com 337 votos a favor e 125 contra.

As bancadas do PT, PDT, PSB, PSOL e PV foram unânimes em votos favoráveis à medida. Nos demais partidos, houve divergência, inclusive entre as legendas que têm ministérios, como MDB, PSD e União.

Entre os 20 deputados do Ceará presentes na votação, foram 18 votos a favor, incluindo os deputados do PL. Apenas André Fernandes seguiu a orientação do partido. Dr. Jaziel (PL) não esteve presente.

"Depois de conversar com os colegas da bancada do PL, decidimos fechar questão contra a Medida Provisória (MP) 1154/23, que reestrutura os ministérios, criando 37 pastas ministeriais", anunciou, horas antes da votação, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Nesta quinta, Jordy anunciou posicionamento posterior do presidente. "Deputados do PL que não seguiram a orientação do partido ontem na MP 1154. (...) Conversei com o Presidente @CostaNetoPL e todos serão punidos!", escreveu o líder da Oposição.

Dos três deputados cearenses que podem ser afetados pela decisão, apenas Matheus Noronha se pronunciou ao ser procurado sobre a declaração de Jordy:

Matheus Noronha Deputado federal pelo PL "A política não pode ser feita com base no ódio. Só quem perde com isso é o país, são os cidadãos brasileiros. Acredito no diálogo e busco agir respeitando o meu partido, mas também seguindo as minhas convicções, aquilo que acredito ser o melhor para o país nesse momento"

Em maio, o deputado Yury do Paredão já havia somado desgaste com correligionários após encontro com o presidente Lula, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, todos do PT, durante agenda de Lula no Cariri.