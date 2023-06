MP dos Ministérios: veja como votaram os deputados cearenses

A maioria dos deputados federais do Ceará votaram a favor da MP dos Ministérios, que passou pela Câmara na noite desta quarta-feira (31). A medida deve ser aprovada no Senado até quinta-feira (1º) para não perder a validade.

O texto trata da reorganização dos ministérios do governo Lula e foi aprovado com 337 votos a favor e 125 contra.

As bancadas do PT, PDT, PSB, PSOL e PV foram unânimes em votos favoráveis a MP.

Os deputados do Novo e a maioria dos parlamentares do PL foram contrários ao texto. Nas bancadas do MDB, PSD e União, partidos que têm ministérios, houve vinte votos contra a MP.

VEJA COMO VOTARAM OS CEARENSES

SIM

André Figueiredo (PDT)

Célio Studart (PSD)

Danilo Forte (União)

Domingos Neto (PSD)

End. Ana Paula (PDT)

Eunício Oliveira (MDB)

Fernanda Pessôa (União)

Idilvan Alencar (PDT)

José Airton (PT)

José Guimarães (PT)

Júnior Mano (PL)

Leônidas Cristino (PDT)

Luiz Gastão (PSD)

Luizianne Lins (PT)

Matheus Noronha (PL)

Mauro Benevides (PDT)

Moses Rodrigues (União)

Yury do Paredão (PL)

NÃO

André Fernandes (PL)

Dayany Bittencourt (União)

Os deputados cearenses Dr. Jaziel (PL) e AJ Albuquerque (PP) não votaram na sessão.

Entenda a Medida Provisória

Editada pelo presidente Lula em 2 de janeiro, o Medida Provisória perde a validade se não for aprovada também pelo Senado até 23h59 de quinta-feira (1º).

O texto estabelece os 37 ministérios organizados pelo Governo Federal. Desses, 13 já existiam; 19 surgiram de desmembramentos; 2 foram renomeados; e 3, criados. Não há aumento nas despesas públicas com a restruturação.

Durante a tramitação na comissão mista de análise da Medida Provisória, o texto passou por mudanças e algumas pastas foram enfraquecidas.

O Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara, pode perder a atribuição da demarcação de terras indígenas, transferida para o Ministério da Justiça.

Partes das funções do Ministério do Meio Ambiente também podem acabar transferidas para outras pastas.