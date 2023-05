Deputado do PL no Ceará encontra Lula e outros petistas no Cariri

Apesar de ser do mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Yury do Paredão (PL) esteve, nesta sexta-feira (12), no aeroporto de Juazeiro do Norte para recepcionar o presidente Lula (PT) na chegada ao Cariri. O parlamentar ressaltou que é uma "honra recepcionar o presidente" na cidade.

O registro também foi publicado pelo líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), que aproveitou para ressaltar que Yury "vota com o governo", apesar de ser de um partido da oposição.

No encontro com Lula, Yury do Paredão também esteve com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Os dois acompanham a visita de Lula ao Ceará - primeira desde que o presidente tomou posse, em janeiro de 2023, para o terceiro mandato.

Em 2022, Yury do Paredão fez campanha para Bolsonaro na disputa presidencial. "Precisamos continuar com o belo trabalho que vem sendo feito", disse em publicação em outubro passado, quando esteve em carreada a favor do ex-presidente. Agora, o deputado cearense ressaltou o diálogo com o novo governo federal.

"Estamos ansiosos para discutir ideias e soluções para o desenvolvimento do nosso estado. Juntos, podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos", disse em publicação nas redes sociais.

Também deputado federal pelo PL, André Fernandes criticou a atitude do correligionário."Quem tem “honra” em receber Lula, não tem honra para permanecer no nosso partido", disse por meio das redes sociais.

Visita ao Ceará

O presidente Lula tem duas agendas no município de Crato, vizinho de Juazeiro do Norte. Primeiro, ele participa da reinauguração de creche e depois anuncia, no Parque de Exposições da cidade, o Pacto Nacional pela Retomada de Obras na Educação Básica.

Lula também esteve em Fortaleza, na manhã desta sexta, quando conheceu uma escola de tempo integral da rede estadual de ensino e assinou medida provisória para a ampliação do modelo no País.