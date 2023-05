De PT e PDT a União Brasil, veja quem estava no palanque de Lula em Fortaleza

O evento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou o Programa de Escolas de Tempo Integral, nesta sexta-feira (12), reuniu uma série de lideranças políticas cearenses no palanque, evidenciando dinâmicas para as eleições do próximo ano. A agenda ocorreu em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará, e contou com o governador Elmano de Freitas (PT), a vice-governadora Jade Romero (MDB), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e a secretária-executiva da pasta, Izolda Cela.

Além deles, estiveram no palanque do presidente a deputada federal Luizianne Lins (PT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT). Os dois são cotados para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza e devem disputar o apoio de aliados.

Próximo da ala petista de Camilo Santana, Evandro estava em posição de destaque, na primeira fileira do palanque, junto aos membros do Executivo cearense e de outros estados.

Ele também integrou a comitiva que recebeu o presidente Lula no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. O movimento chama atenção porque, nos últimos dias, houve uma mobilização de petistas na Assembleia Legislativa pela sua filiação ao PT e possível indicação como pré-candidato do partido à Prefeitura.

Luizianne, por sua vez, chegou um pouco depois ao evento e subiu ao palanque ao lado de José Airton (PT), também deputado federal, na segunda fileira.

Apesar do simbolismo, nem Camilo, Lula ou Elmano fizeram declarações públicas sobre as tratativas para o próximo ano.

Outras lideranças

Foi destaque, também, a presença da deputada federal Fernanda Pessoa, do União Brasil, presidido pelo opositor do grupo governista, Capitão Wagner, no Ceará. Apesar de ser oposição no Estado, o partido adota postura de neutralidade à gestão petista a nível nacional.

Legenda: Deputada Fernanda Pessoa no palanque de Lula. em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Marcaram presença, ainda, gestores estaduais e distrital, como Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Jerônimo Rodrigues (Bahia), Rafael Fonteles (Piauí), Helder Barbalho (Pará), João Azevêdo (governador da Paraíba e presidente do Consórcio Nordeste), Mateus Simões (Minas Gerais), Marilisa Boehm (Santa Catarina) e José Sobral (Sergipe).

O chefe da Casa Civil do Planalto, Rui Costa (PT), também compareceu. Além da senadora Augusta Brito (PT); do suplente de Cid Gomes (PDT) no Senado, Julio Ventura (PDT); e dos deputados federais Eduardo Bismarck (PDT), coordenador da bancada cearense, Mauro Filho (PDT) e José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara Federal.

Educação

O programa lançado nesta sexta pelo Governo Federal representa a base da investida para a universalização das escolas de tempo integral em todo o País. O Ceará foi escolhido para o evento devido ao histórico de investimentos no modelo, tornando-se referência nacional no ensino médio.

Até 2024, serão investidos R$ 4 bilhões para permitir a criação de 1 milhão de novas vagas de ensino integral na rede pública de educação na primeira etapa do programa.

Na ocasião, o presidente também sinalizou para o fortalecimento do ensino superior. Em discurso, citou a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Ceará (Unilab). "Eu queria dizer pro pessoal da Unilab que fique tranquilo que a Unilab vai sobreviver e vai sobreviver bem", garantiu.

O presidente reagiu a uma manifestação que ocorria próxima ao palco em uma faixa com os dizeres: "Lula, a Unilab pede socorro". Entre as reivindicações, o grupo pedia apoio para a moradia estudantil, o reajuste das bolsas, ações afirmativas e mais democracia interna.

A instituição tem sedes no Ceará, nos municípios de Redenção e Acarape, e na Bahia, na cidade de São Francisco do Conde.