'A Unilab vai sobreviver', diz Lula após manifestação no Centro de Eventos do Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (12), durante anúncio de 1 milhão de novas matrículas de tempo integral no País, no Centro de Eventos do Ceará, que a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Ceará (Unilab) vai "sobreviver".

"Eu queria dizer pro pessoal da Unilab que fique tranquilo que a Unilab vai sobreviver e vai sobreviver bem", garantiu o presidente.

A fala de Lula é uma resposta a uma manifestação próxima ao palco de onde era realizado o evento. Uma faixa foi erguida pedindo maior atenção para a universidade: "Lula, a Unilab pede socorro", dizia um trecho.

Entre as reivindicações, o grupo pedia apoio para a moradia estudantil, o reajuste das bolsas, ações afirmativas e mais democracia interna.

A instituição tem sedes no Ceará, nos municípios de Redenção e Acarape, e na Bahia, na cidade de São Francisco do Conde.

Unilab

A universidade, que passou a funcionar em 2011, tem como missão institucional formar recursos humanos para contribuir com a integração entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países africanos, além de promover o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional.

