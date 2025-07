A dúvida dos políticos sobre os pedidos que Gilmar Mendes deixou para depois no caso Júnior Mano

A decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, que autorizou mandados de busca e apreensão na investigação da Polícia Federal contra o deputado cearense Júnior Mano (PSB), continua repercutindo nos bastidores da política local. Um dos pontos de atenção das lideranças políticas, nesta quarta-feira (9), foi um trecho específico, quase despercebido, no rodapé da decisão do magistrado.