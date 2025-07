Operação contra deputado cearense tem impacto na articulação para a eleição 2026

A deflagração da operação da Polícia Federal nesta terça-feira (8), que teve como alvo o deputado federal cearense Júnior Mano (PSB), trouxe novos elementos para um cenário já agitado na base governista de olho nas eleições de 2026. Apontado como uma aposta do senador Cid Gomes (PSB) para compor a chapa majoritária governista rumo ao Senado, Júnior Mano vinha tentando consolidar seu nome como opção viável dentro do grupo político do governador Elmano de Freitas (PT). Com a operação, entretanto, o projeto sofre um revés importante.

A ação da PF, batizada de Operação Underhand, cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em diferentes cidades do Ceará, como Nova Russas, Baixio, Fortaleza, Canindé e Eusébio, e também em Brasília, onde o deputado teve gabinete e apartamento funcional vasculhados.

O objetivo da investigação é apurar a existência de um esquema de desvio de recursos públicos, via emendas parlamentares e fraudes em licitações. O Supremo Tribunal Federal (STF), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal acompanham o caso.

Resposta do deputado

Em nota, o deputado afirma que "não tem qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos" e pontua ainda que "como parlamentar, não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras, não participa de comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos".

Nome ventilado

A ofensiva acontece num momento em que o nome de Júnior Mano era ventilado com mais frequência nas conversas de bastidor sobre a composição da chapa de situação para 2026. Ele vinha sendo apresentado por Cid Gomes como um nome do PSB com densidade eleitoral, foi o segundo mais votado para a Câmara no Ceará em 2022. Apesar disso, encontrava resistências veladas entre lideranças do PT e até dentro do próprio PSB, que viam no deputado um aliado ainda pouco testado politicamente e cujas relações no interior do Estado passam por investigações.

Com a operação, a tendência é de que essas resistências ganhem corpo e a pretensão de Júnior Mano entre em stand by. A depender do andamento das investigações, que incluem suspeitas de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa, ficará mais claro o caminho das articulações.

Uso de emendas parlamentares no Estado

Além do impacto direto sobre o desejo de candidatura do deputado, o episódio acende alerta sobre o uso de emendas parlamentares no Ceará, tema recorrente em investigações da PF. O bloqueio judicial de mais de R$ 54 milhões de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao esquema reforça o potencial de desgaste não apenas pessoal, mas institucional, sobre práticas comuns na liberação de recursos federais a municípios.

A sucessão estadual, embora ainda distante, começa a ser desenhada no presente e episódios como o de hoje alteram as linhas desse esboço.