Com bases no Interior, Júnior Mano avança para a Capital de olho na disputa pelo Senado

Os últimos episódios da cena política estadual mostram que a montagem da chapa majoritária governista será um jogo de xadrez do comando. E as peças já estão se movimentando. O deputado federal Júnior Mano (PSB), lançado na corrida ao Senado pelo correligionário Cid Gomes, está intensificando articulações em Fortaleza, de olho na disputa do ano que vem.

O parlamentar sabe da altíssima concorrência no grupo governista, mas segue buscando viabilizar uma candidatura. Mano foi eleito em 2022 com 216 mil votos no último pleito. Pouco menos de 10% foram na Capital. Com votação majoritariamente no Interior, o avanço dele sobre lideranças na Capital chama a atenção nos bastidores.