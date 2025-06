Xuxa lança série e novo clipe de 'Arco-Íris' para celebrar Mês do Orgulho LGBTQIA+

A apresentadora Xuxa Meneghel lançará domingo (22) nas redes sociais a série digital “Cartas do Orgulho”, na qual resgata o formato de leitura de cartas do antigo programa “Xou da Xuxa”. A iniciativa que celebra o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+ é realizada em parceria com o Globoplay.

Além disso, o projeto contará também com o lançamento, no dia 28 de junho - Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ - do um clipe novo da música "Arco-Íris", gravada por Xuxa originalmente em 1987 para o filme "Super Xuxa Contra o Baixo Astral".

Na nova versão, imagens da apresentadora são misturadas com as produções LGBTQIA+ do catálogo do Globoplay. No vídeo, Xuxa usará nove looks escolhidos por ela, sendo alguns emprestados de Sheila Veríssimo, Miss Brasil Gay 2013.

"Fico muito feliz de saber que essa música significa muita coisa para a comunidade (LGBTQIA+): significa força, sonhar, não desistir. Isso para mim é mais do que uma honra". Xuxa Meneghel Apresentadora

O projeto da série digital “Cartas do Orgulho”, composta por sete episódios, terá participação do carnavalesco Milton Cunha além de Ana Hikari, Rodrigo Sant’Anna, Nany People, Diego Martins, Jup do Bairro, Silvero Pereira e o ex-BBB Vinícius.