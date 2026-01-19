FGC começa a ressarcir clientes do Master nesta segunda-feira (19)

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) começou a ressarcir, nesta segunda-feira (19), parte do dinheiro bloqueado dos clientes dos bancos Master, Master de Investimento e Letsbank, devido à liquidação extrajudicial oficializada em novembro de 2025.

Cerca de 800 mil pessoas têm dinheiro em contas ou investidos em produtos como CDB, LCI ou LCA do Master, e aproximadamente 570 mil já pediram a devolução dos valores. O FGC informou, no entanto, que apenas 377 mil finalizaram todo o processo de solicitação.

O FGC cobre o ressarcimento de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, valor que inclui o montante investido e os rendimentos acumulados até a data da liquidação.

A estimativa é que o montante restituído devido à liquidação do Master alcance cerca de R$ 40,6 bilhões. A consolidação e a conferência da lista dos credores que têm direito a receber a garantia foram feitas pelo Banco Central (BC).

Como solicitar o pagamento?

Clientes pessoas físicas devem pedir o pagamento de garantia por meio do aplicativo do FGC, disponível para Android e iOS. No caso de pessoas jurídicas, a solicitação de restituição deve ser feita no Portal do Investidor.

O FGC alerta, ainda, que não autoriza ou credencia nenhum tipo de instituição ou empresa para intermediar negociação para o recebimento do valor garantido, assim como não solicita o pagamento de qualquer taxa ou o depósito prévio de valores. Além disso, nenhum contato é feito por meio do WhatsApp ou SMS.