Roseana Sarney é internada com pneumonia durante tratamento contra câncer de mama

A deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA), de 72 anos, foi internada com pneumonia na última sexta-feira (16). Em tratamento contra um câncer de mama, ela contou nas redes sociais sobre o retorno aos cuidados hospitalares.

Roseana havia ficado hospitalizada até a última quinta-feira (15), dia em que recebeu alta. Segundo a parlamentar, uma infecção pulmonar foi descoberta logo em seguida, o que levou à nova internação.

O quadro de saúde levou a equipe médica de Roseana a cancelar a última sessão de quimioterapia que ela faria. "Agora, vou direto para a cirurgia e estou muito esperançosa. Acho que vai dar tudo certo", comentou ela nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Diagnóstico e tratamento

A deputada revelou o diagnóstico da doença em agosto do ano passado, época em que iniciou o tratamento. Roseana comentou sobre a futura cirurgia e pediu para que todos torcessem e rezassem por ela.

Em setembro, no dia 18 daquele mês, ela mostrou os cabelos raspados aos seguidores. "Pronta para mais uma etapa com fé em Deus que tudo dará certo. Conto com as vibrações positivas de todos vocês", escreveu na época.

Roseana foi diagnosticada com câncer de mama triplo negativo, considerado um dos tipos mais agressivos da doença. Em 1998, ela há havia passado por outro tratamento contra um câncer e, na época, retirou de um nódulo no pulmão, um tumor na mama, fez uma histerectomia e a remoção de nódulos intestinais.