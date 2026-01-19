Morre ex-ministro Raul Jungmann, aos 73 anos
O pernambucano tratava um câncer de pâncreas.
O ex-ministro e ex-deputado Raul Jungmann morreu nesse domingo (18), aos 73 anos. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), do qual Jungmann era diretor-presidente.
A morte foi em Brasília, após um longo tratamento contra o câncer de pâncreas. Ele estava internado no hospital DF Star.
Atendendo a um desejo do próprio Jungmann, o velório será realizado em cerimônia reservada a familiares e amigos próximos.
Pernambucano, Raul Jungmann participou por mais de cinco décadas da vida pública brasileira. Exerceu mandatos como vereador e deputado federal, e liderou quatro ministérios nos governos Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer: Política Fundiária, Desenvolvimento Agrário, Defesa e Segurança Pública.
Em 2022, assumiu a presidência do Ibram, com foco na defesa de uma mineração mais comprometido com a sustentabilidade. Em nota, a presidente do Conselho Diretor do Ibram, Ana Sanches, afirmou que Raul Jungmann foi um "homem público de estatura singular, defensor da democracia e comprometido com o interesse público".
Segundo ela, Jungmann conduziu o instituto em um período decisivo, fortalecendo a entidade e beneficiando o setor mineral, em um ciclo marcado pelo diálogo, pela visão estratégica e pela integridade.