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Resultado da Loteca 1253 de hoje 23/05; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
23 de Maio de 2026 - 18:32
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Legenda: Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Foto: Kid Júnior
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O concurso 1253 da Loteca vai sortear o valor de R$ 1 milhão. Para apostar, o valor mínimo é de R$ 4,00 e você tem até às 14h de sábado.

Como jogar na Loteca?

Em cada um dos 14 jogos, marque o seu palpite assinalando uma das três colunas, duas (duplo) ou três (triplo). Os clubes de futebol que participam são impressos nos bilhetes emitidos.

Quais são as probabilidades

De acordo com a Caixa, as probabilidades variam dependendo da aposta.

Probabilidade com aposta mínima (R$ 4,00 - um duplo)
FaixasQuantidade de jogos acertadosProbabilidade de acerto (1 em)
1142.391.485
21385.410
Probabilidade com aposta máxima (3 triplos e 5 duplos = 864 apostas)
FaixasQuantidade de jogos acertadosProbabilidade de acerto (1 em)
1145.536
213198

Como apostar pela internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

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