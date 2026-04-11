Quem é o PM preso por furtar drone e celular em estacionamento de mercantil em Fortaleza

Um policial militar foi preso em Fortaleza sob suspeita de furtar um drone e um celular. O material estava dentro de um carro, no estacionamento de um supermercado no bairro Maraponga.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o suspeito se trata é Romildo Ferreira Pessoa, dono de uma extensa ficha criminal, já respondendo a outros processos de tentativa de furto qualificado e estelionato.

Romildo já foi condenado definitivamente na Justiça Estadual do Ceará em um outro processo, sob acusação de estelionato, receptação e associação criminosa.

Ao réu foi aplicada pena de três anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Devido ao furto, o soldado passou por audiência de custódia nessa quinta-feira (9) e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

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O magistrado destacou que apesar do furto se tratar de um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, "constato indicativos de reiteração delitiva". A reportagem não localizou a defesa do soldado.

"A suposta prática de novo crime, somada às condenações definitivas anteriores e aos processos penais em curso, demonstra quadro consistente de habitualidade delitiva. Tal padrão revela a ausência de comprometimento do autuado com a adequação de sua conduta às normas penais e evidencia propensão concreta à continuidade criminosa" Juiz Em audiência de custódia.

SOLDADO 'REFORMADO'

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou a prisão do agente e disse se tratar de um soldado de 47 anos "julgado incapaz de permanecer na ativa".

A reportagem apurou que Romildo se trata de um agente reformado, ou seja, foi aposentado e/ou desligado do serviço ativo, sem possibilidade de retorno.

Conforme a nota da Corporação, o caso ocorreu na noite da última quarta-feira (8) e o suspeito foi preso por uma composição do Comando Tático Motorizado (Cotam).

Um rastreador que estava em um dos equipamentos furtados auxiliou as autoridades a localizarem para onde o material foi levado.

"O policial foi apresentado no 32º Distrito Policial, onde foi autuado. Em seguida, conduzido ao Presídio Militar, onde permanece à disposição da Justiça", disse a Polícia Militar.

Ainda em nota, a Polícia destacou que a "a Corporação reforça que não compactua com desvios de conduta de seus integrantes. Diante disso, eventuais irregularidades são apuradas com rigor pelos órgãos competentes, assegurando o devido processo legal e a adoção das medidas cabíveis".