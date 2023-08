Dois suspeitos de latrocínio contra mulher torturada em Aquiraz são capturados pela polícia

Os suspeitos de latrocínio contra uma mulher, de 35 anos, em Aquiraz, foram capturados pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (29), em Fortaleza. Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, foi torturada e teve a casa invadida no último sábado (26).

A prisão de um homem de 39 anos e a apreensão de um adolescente de 16 ocorreram nos bairros Jardim das Oliveiras e Tancredo Neves, respectivamente.

A dupla foi conduzida para unidades da Polícia Civil. A Polícia segue em busca do terceiro suspeito.

Entenda o caso

Kaianne foi torturada e morta, na própria residência, no bairro Planaldo do Sol, em Aquiraz. Ela estava no imóvel quando suspeitos abordaram o marido dela do lado de fora e o obrigaram a entrar na residência, momento em que as violências começaram.

Ao fim, os homens só fugiram levando dois celulares. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher foi morta por um objeto contundente.

A Polícia foi acionada por vizinhos ao ouvirem os gritos do casal. A vítima foi sepultada nessa segunda-feira (28), no Cemitério Parque da Paz, em Fortaleza.