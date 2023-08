Polícia prende em Aracati suspeito de participar de chacina no Lagamar

A Polícia Civil do Ceará prendeu, nesta terça-feira (29), Claudeonor da Silva Nascimento (31). Ele é suspeito de ter participado de uma chacina registrada em fevereiro do ano passado, no bairro Alto da Balança, em Fortaleza, que deixou quatro vítimas. Após mais de um ano de buscas, o homem foi encontrado na zona rural de Aracati, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Claudeonor, que é conhecido como “Cara de Cavalo”, já respondeu pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal dolosa.

Conforme investigações do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito seria um dos executores da chacina. Pesava contra ele um mandado de prisão por homicídio.

O Crime

Na chacina, foram mortos Cauê da Silva Paz, Yuri da Silva Souza, Airton da Silva Delfino e Eduardo Beserra do Nascimento. Juntos, os homens foram executados com 51 tiros em um crime que, conforme as autoridades policiais foi motivado pela ruptura interna em uma facção.

O caso ocorreu em ruas diferentes, mas com bastante proximidade. O primeiro corpo foi encontrado na Rua Sousa Pinto. Alguns passos depois, na travessa Capitão Aragão, o outro foi localizado sem vida. Já o terceiro foi encontrado na rua José Buson. Após uma ponte que há no local, do outro lado, o quarto homem foi avistado morto, usando apenas uma cueca.

Em fevereiro deste ano, um ano após o crime, seis acusados de participarem da chacina viraram réus na Justiça cearense: José Paulo Carneiro de Moraes, Claudeonor da Silva Nascimento, Denilson Martins Gadelha, Ítalo Hugo da Silva Cury, Paulo Victor Carneiro de Morais e Rafael Barros dos Reis.

Quem são eles:

Legenda: O sexto acusado é Paulo Victor Carneiro de Morais

Conforme o Ministério Público do Ceará (MPCE), que apresentou a denúncia, a 'Chacina do Lagamar' tem relação com outros homicídios ocorridos em fevereiro de 2022 "e representa o ápice de uma ruptura interna da Organização Criminosa ‘Guardiões do Estado’ – GDE, cujo os membros dissidentes se aliaram à facção carioca autodenominada ‘Terceiro Comando Puro’ – TCP, sem a anuência do restante da cúpula da Organização Criminosa local, GDE".

Um homem identificado como Bruno Felipe, o 'Boladão', teria ido ao Rio de Janeiro para selar uma aliança com a outra facção, o que desagradou o grupo criminoso local.

MPCE "O estopim para o ataque se deu pelo fato da vítima Yuri da Silva Sousa, o 'Testa' ter viajado para o estado do Rio de Janeiro, a fim de encontrar-se com Bruno Felipe. A atitude foi interpretada como de "leva e traz" pelos membros da GDE"

Agora, os seis réus respondem por homicídio com motivo torpe, uso de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Prisão do mandante

Em março deste ano, a Polícia Civil do Ceará já havia capturado, em ação conjunta com a Polícia Civil de Rondônia (PCRO), José Paulo Carneiro de Moraes (39), conhecido como “Preto”.

Ele, que foi encontrado em Porto Velho, em Rondônia, aparece nas investigações como o principal mandante dos homicídios na chacina do Lagamar.

As investigações concluíram que a motivação do crime está relacionada a uma disputa territorial de um mesmo grupo criminoso do qual “Preto” e “Cara de Cavalo” são integrantes.

Conforme a Polícia Civil, as diligências permanecem com o objetivo de prender os outros envolvidos já identificados.