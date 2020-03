Sono irregular pode provocar AVC, doenças digestivas e depressão

"Eu já acordo cansada", o relato da auxiliar de serviços gerais, Maria das Graças, 52, é uma realidade da rotina de milhares de cearenses que não conseguem ter uma noite de sono regular. Além da fadiga, problemas cardiovasculares, gastrointestinais e até depressão podem estar relacionados com o distúrbio. Com objetivo de esclarecer sobre o problema, o Hospital Geral Dr. César Cals promoveu uma ação da "Semana do Sono", na quinta-feira (12), em alusão ao Dia Mundial do Sono, comemorado hoje, 13 de março.

Ter o sono regular é muito importante para vários sistemas do organismo, como o imunológico, o cardiovascular e o gastrointestinal, ressaltou pneumologista Ivan Guerra. Distúrbios como apneia do sono, caracterizada pela interrupção parcial ou total das vias aéreas quando se dorme, pode provocar arritmias cardíacas, hipertensão e aumenta as chances de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). "Além do funcionamento do intestino, pode ocasionar distúrbios alimentares e depressão", pontuou o médico.

Além disso, problemas cognitivos são recorrentes entre pessoas que não conseguem dormir adequadamente. Sonolência excessiva, irritabilidade e declínio de memória são exemplos de sintomas de distúrbios do sono apontados pelo ambulatório de Medicina do Sono do Hospital Geral.

Fatores

Falta de atividades físicas, ciclos de sono irregular, ruído, temperatura desagradável, problemas de saúde mental são alguns dos fatores que podem perturbar os indivíduos na hora de domir.

Maria das Graças é diagnosticada com ansiedade e, embora, utilize medicamentos para relaxar na hora de dormir, ela não consegue satisfazer o sono. "Eu tento dormir a partir das dez da noite, mas dá uma da manhã e eu ainda tô acordada. De manhã, eu acordo, mas parece que eu passei a noite sem dormir, um sono leve demais", relata.

Para conseguir ter uma boa noite de sono, o pneumologista Ivan Guerra recomenda que o uso de instrumentos luminosos, como celulares, tablets e televisão não sejam utilizados na hora de dormir. "São aparelhos que prejudicam a produção de melatonina no organismo, que induz o sono", explica. Comidas pesadas, atividades físicas intensas, cafeína devem ser evitados.

No caso de ansiedade e depressão, Ivan Guerra destaca que é necessário buscar um profissional da área. "Quem tem ansiedade, fica muito preocupado antes de dormir. Costumam demorar mais de meia hora para pegar no sono. Já quem tem depressão, não consegue dormir até o fim da noite, acorda bem antes. O ideal é buscar terapias cognitivas comportamentais", afirma.

Gripes

Descansar é essencial durante uma doença viral. Conforme o doutor Ivan Guerra, é normal ficar sonolento, cansado e fadigado. "Geralmente, a pessoa quer ficar na ativa, mas o corpo avisa, repousar é o certo. Descansar e se hidratar", destaca.