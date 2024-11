Centro de oncologia realiza mutirão com 70 vagas gratuitas de atendimento com urologistas

O Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), em parceria com a Associação Nossa Casa, vai realizar o 3º mutirão com 70 vagas gratuitas de atendimento com urologistas, integrando a programação da campanha Novembro Azul para a conscientização sobre o câncer de próstata.

A ação acontece no próximo dia 23 de novembro, um sábado, de 8h às 12h, na sede do Crio, localizada na rua Francisco Calaça, 1300, no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza. As inscrições devem ser feitas no formulário por meio deste link.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. No país, estimam-se 71.730 novos casos da doença por ano, revelou estudo do Instituto Nacional de Câncer (Inca) em 2022.

No mutirão, residentes da equipe multiprofissional realizarão ações de educação e saúde, esclarecendo aos pacientes informações acerca da doença.

"O papel do mutirão é fundamental para alertar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, principalmente para aqueles homens que não possuem acesso fácil ao Sistema Único de Saúde (SUS)", afirmou Caroline Andrade, coordenadora de enfermagem do Ambulatório.

A instituição orienta que os homens que tiverem realizado exames de próstata nos últimos dois anos devem levá-los para avaliação dos médicos especialistas. Caso haja algum achado suspeito, os pacientes serão orientados quanto a continuidade da assistência, para que sejam garantidos os exames diagnósticos, conforme indicação médica.

Serviço

Mutirão de Atendimento Crio

Endereço: Rua Francisco Calaça, 1300, bairro Álvaro Weyne - Fortaleza

Data: 23 de novembro, de 8h às 12h

Inscrições por meio deste link

Instagram: @centrodeoncologiacrio