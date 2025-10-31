Diário do Nordeste
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
Centro de oncologia realiza mutirão com 70 vagas gratuitas de atendimento com urologistas

Ceará

Centro de oncologia realiza mutirão com 70 vagas gratuitas de atendimento com urologistas

Ação integra a programação da campanha Novembro Azul para a conscientização sobre o câncer de próstata

Redação 11 de Novembro de 2024
Centro de oncologia realiza mutirão de atendimento gratuito com mastologistas em Fortaleza

Ceará

Centro de oncologia realiza mutirão de atendimento gratuito com mastologistas em Fortaleza

A ação é destinada a mulheres com idade igual ou superior a 40 anos, histórico familiar de câncer de mama e alterações visíveis nas mamas

Redação 10 de Outubro de 2024
paciente realizando exame de mamografia

Ceará

Associação oferece 400 mamografias gratuitas no Ceará; saiba como se cadastrar

A ação é destinada a mulheres a partir dos 40 anos, em situação de vulnerabilidade social

Raísa Azevedo 25 de Setembro de 2024
telhado e linhas de madeira caídas sobre cadeiras do posto

Metro

Parte de telhado de posto de saúde desaba no Álvaro Weyne; veja vídeo

Incidente foi registrado por volta do meio-dia desta quarta-feira (5). Ninguém ficou ferido

Lígia Costa 05 de Janeiro de 2022

Segurança

Adolescente é morto na frente da namorada ao sair de loja de açaí no bairro Álvaro Weyne

Namorada do jovem foi socorrida para uma unidade de saúde após ser baleada na ação

Redação 04 de Janeiro de 2021

Segurança

Motociclista sem antecedentes criminais é executado a tiros no Álvaro Weyne

Vítima identificada como Walison Bruno tentou fugir, mas foi atingida e morreu no local

Redação 03 de Maio de 2020

Metro

Passageiro morre após ônibus bater e derrubar estrutura de parada na Avenida Francisco Sá

Acidente aconteceu por volta das 6 horas. Outras pessoas ficaram feridas

Redação 03 de Abril de 2020