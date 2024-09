Associação oferece 400 mamografias gratuitas no Ceará; saiba como se cadastrar

A Associação Nossa Casa anunciou a oferta de 400 mamografias gratuitas em Fortaleza para apoiar a campanha do Outubro Rosa. A ação é destinada às mulheres a partir dos 40 anos, em situação de vulnerabilidade social e sem acesso rápido e fácil ao Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente àquelas com risco elevado para o câncer de mama. Mulheres residentes de qualquer município do Ceará podem se inscrever. O cadastro pode ser feito por meio deste link disponibilizado pela entidade.

Segundo a instituição, os exames serão feitos no Centro de Imagem da Associação Nossa Casa, localizado no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza, mediante agendamento prévio disponível pelo link na bio do Instagram da associação, sendo necessária a apresentação do pedido médico no dia da realização da mamografia. A realização dos exames começam a partir do dia 7 de outubro.

"Nossa meta é atender centenas de mulheres que serão beneficiadas ao longo do mês de outubro com exames de mamografia e, para as pacientes que tiverem indicação, vamos disponibilizar exames complementares para o diagnóstico do câncer de mama", explica Daniele Castelo Branco, gestora da Associação Nossa Casa.

Veja também Ceará Ceará é o estado do Nordeste com maior proporção de diagnósticos tardios de câncer de mama Colaboradores Outubro rosa: Como devo me prevenir contra o câncer de mama?

Após a conclusão do laudo da mamografia, as mulheres com achados suspeitos de câncer de mama serão atendidas no ambulatório de mastologia do Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio) para realização de exames clínicos e encaminhamento para os demais exames diagnósticos.

"Nosso objetivo é garantir que o diagnóstico de qualquer suspeita ou confirmação de câncer de mama seja concluído em até 30 dias, bem como assegurar que as pacientes serão encaminhadas para o início do tratamento em menos de 60 dias", afirma a gestora.

De acordo com dados do Panorama da atenção ao câncer de mama no Sistema Único de Saúde (SUS), o Ceará é o estado do Nordeste com a maior proporção de diagnósticos tardios de câncer de mama e tem uma cobertura monográfica de apenas 12,5%, enquanto a taxa recomendada pela OMS é de 70%.

"Os índices apontados nesse estudo só mostram o quanto precisamos olhar para o início dessa jornada e por isso ações como essa são tão importantes", conclui Daniele.

A ação é uma parceria da Associação Nossa Casa com o Centro Regional Integrado de Oncologia (CRIO), Pfizer, Daiichi - Sankyo e Américas Amigas.

Serviço

Mamografias gratuitas da Associação Nossa Casa

Local: R. Francisco Calaça, 1300 - Álvaro Weyne, Fortaleza – CE

Quando: A partir de 07 de outubro

Instagram: @associacaonossacasa

Contato: (85) 99690-0506

Inscrições: Link para inscrição