Outubro rosa: Como devo me prevenir contra o câncer de mama?

O Outubro Rosa é uma campanha mundial que tem como objetivo conscientizar e combater o câncer de mama. Várias atividades e eventos são realizados para informar e conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

O cuidado envolve uma combinação de medidas que podem ajudar a reduzir o risco do câncer. Adote um estilo de vida saudável, que inclua exercícios físicos regulares e evite o consumo excessivo de álcool. Uma alimentação saudável também desempenha um papel essencial na prevenção do câncer de mama. Consumir certos tipos de alimentos pode ajudar a reduzir o risco dessa doença, além de proporcionar diversos benefícios para a saúde de forma geral.

Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes e antioxidantes, pode fortalecer o sistema imunológico e combater os danos causados pelos radicais livres, que estão relacionados ao desenvolvimento do câncer. Na lista estão frutas, vegetais, alimentos ricos em fibras (uvas, espinafre, cenoura) e fontes de ômega-3 (salmão, sardinha e atum).

Outro detalhe importante diz respeito à suplementação. Vale ressaltar o uso, por exemplo, do Indol 3 Carbinol, composto oriundo de vegetais crucíferos como couve-flor, couve, repolho e brócolis. Estudos mostraram que as substâncias formadas pelo indol-3-carbinol (glucosinolatos) são benéficas às células uterinas (modulando a produção de estrogênio), sendo um anticancerígeno, tendo seu efeito protetor contra o câncer de mama, endometrial, cervical e até próstata nos homens. A recomendação, no entanto, é passar por uma consulta com um especialista para qualquer tipo de tratamento envolvendo suplementação.

Devemos destacar a importância do autoexame. É importante a mulher realizar o autoexame mensalmente para identificar qualquer alteração nos seios, como nódulos ou mudanças na textura da pele. Se notar algo diferente, consulte imediatamente um médico.

No rol de ações também estão exames clínicos e a mamografia. Não esqueça de fazer exames clínicos regulares. Durante essas consultas, o médico realizará um exame físico minucioso da mama em busca de qualquer anormalidade.

Isadora Machado é médica, especialista em medicina integrativa, emagrecimento e longevidade