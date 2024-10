Centro de oncologia realiza mutirão de atendimento gratuito com mastologistas em Fortaleza

O Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza, realizará um mutirão de atendimento gratuito com mastologistas para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Ao todo, a ação ofertará 70 vagas no próximo dia 19 de outubro, de 8h às 12h.

Poderão participar mulheres com idade igual ou superior a 40 anos, histórico familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau, e alterações visíveis nas mamas, como ferida, nódulo e vermelhidão.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo meio deste formulário, disponível na bio do Instagram da unidade.

O mutirão é uma das atividades da campanha Outubro Rosa e garante a realização dos exames de rastreio para mulheres que apresentarem achados suspeitos, conforme recomendação médica.

O câncer de mama é o que mais afeta mulheres no Brasil. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) indicam que, para cada ano do triênio 2023-2025, foram estimados 73.610 casos novos, o que representa uma taxa de incidência superior a 41 casos a cada 100 mil mulheres.

