Mulher morre após passar mal durante hidrolipo em São Paulo; entenda o que é o procedimento

Uma mulher de 31 anos morreu, nessa terça-feira (26), após passar mal durante a realização de uma hidrolipo na clínica estética Maná Day, localizada no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Paloma Lopes Alves sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi socorrida, mas não resistiu e faleceu antes de chegar ao hospital. O óbito foi registrado como suspeito.

O boletim de ocorrência (B.O) do caso indica que a paciente foi submetida ao procedimento nas regiões das costas e do abdômen, mas, durante o atendimento, teve a parada cardíaca, conforme as informações do porta CNN.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a mulher, mas ela chegou sem vida ao Hospital Municipal do Tatuapé. Na unidade de saúde, a causa provável do óbito foi apontado como sendo embolia pulmonar.

O que se sabe sobre o caso

O procedimento estético foi contratado por Paloma Lopes através das redes sociais, e o pagamento de cerca de R$ 10 mil, segundo o G1, foi realizado por transferências bancárias.

O marido da paciente, Everton Silveira, relatou que a esposa deu entrada no período da manhã na clínica de estética Maná Day e conheceu o médico que faria o procedimento, que seria o profissional Josias Caetano. Ela tinha previsão de receber alta no fim da tarde do mesmo dia, porém, passou mal e teve a parada cardiorrespiratória.

"A gente foi fazer o procedimento, e eu estava lá. Fizeram uma negligência enorme. Demoraram muito para chamar o Samu. A hora que eu vi que o Samu estava lá, eu saí correndo. Eles não me informaram o que estava acontecendo. Uma situação muito triste, delicada. Nossa, fora do comum. No hospital, tentaram reanimar, mas ela veio a óbito", detalhou o marido, em entrevista ao G1.

Eu quero justiça pela Paloma. O médico fechou a clínica, sumiu e não falou nada. A justiça precisa ser feita. Eu levei minha esposa para fazer a realização do sonho e agora temos que enterrá-la. Estou sem acreditar." Everton Silveira marido de Paloma Lopes

Nem a clínica Maná Day, nem o médico Josias Caetano se pronunciaram sobre o caso, até a manhã desta quarta-feira (27).

O que é hidrolipo?

Segundo o Centro Brasileiro de Hidrolipoaspiração (CBH), a hidrolipo é uma técnica de lipoaspiração que possui a finalidade de retirar gorduras localizadas. O que a difere das demais é que ela é realizada com sessões de anestesia local, reduzindo o tempo de pós-operatório, quando comparado aos outros tipos.

Durante o procedimento, é aplicado no paciente um anestésico que atua nas células de gordura, que, então, podem ser aspiradas para fora do corpo via cânulas — espécie de tupo.

A hidrolipo pode ser realizada nas seguintes regiões:

abdômen;

dorso superior e inferior;

braços;

coxas;

interno da coxa;

papada;

joelho;

peitoral masculino;

culotes.

Também é possível utilizar a gordura localizada retirada do corpo para aumentar outras áreas, como bumbum, mamas, bochechas, lábios, entre outros.

Quem pode fazer?

Ainda conforme o CBH, o precedimento estético é indicado para mulheres e homens, acima dos 18 anos, que não possuam doenças associadas ou com doenças compensadas, conforme avaliação do médico.