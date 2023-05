Com negociações avançadas, Juazeiro do Norte deve receber novos voos da Gol

A Gol Linhas Aéreas e o Governo do Ceará avançam nas negociações de mais voos em Juazeiro do Norte. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (1º) durante coletiva de imprensa de lançamento das operações da Azul na cidade do Cariri cearense para a Capital a partir desta terça-feira (2).

Segundo autoridades políticas, Juazeiro poderá receber voos para Brasília e Fortaleza da Gol. De acordo com o deputado estadual, Fernando Santana, as operações estão perto de se concretizar.

"Estamos aqui hoje muito felizes por anunciar o retorno dos voos com a Azul, mas informo que muito em breve anunciaremos o incremento de operações também com a Gol", informou Santana.

O deputado reforçou que as negociações estão muito avançadas. "Já alinhamos muita coisa entre Governo e Gol. Será a volta do voo de Juazeiro para Brasília, e provavelmente para Fortaleza, mas também outros destinos. O governador (Elmano de Freitas) informou à Gol que desejava mais destinos, mais voos. O Governo buscaria apoiar os voos com tudo que estivesse ao alcance", disse Santana à coluna.

A secretária do Turismo, Yrwana Albuquerque, também disse que em 15 dias um novo voo seria anunciado. "Não estamos satisfeitos com a quantidade de voos atual. Temos certeza de que o Ceará tem potencial de atrair novos voos, somos muito fortes no turismo".

O deputado federal José Guimarães comentou ainda a reaproximação do Governo com a Gol. "Olha, 7 dias após as conversas com a Azul em Brasília, a Gol nos procurou. A Gol também tem interesse", disse.

A Gol já havia demonstrado interesse de operar novas rotas em Juazeiro do Norte, mas com desconto de ICMS no querosene de aviação. O pleito da companhia foi já levado ao Governo com intermédio de políticos locais.

Historicamente, voos entre Juazeiro e Brasília são muito exitosos e é uma rota que a Gol também já operara. Com a Avianca Brasil, em 2018, último ano operando inteiramente, a companhia obteve mais de 83% na perna Juazeiro-Brasília, tendo movimentado mais de 37 mil passageiros, operando diariamente.

Voos da Azul

Nesta terça-feira, a Azul retoma os voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte. Da capital para Juazeiro, a contará com voos diários, exceto aos domingos, decolando do Aeroporto Pinto Martins, às 4h30. No sentido inverso, as decolagens acontecem todos os dias, exceto aos sábados, às 23h55. Os voos já estão à venda nos canais oficiais da Azul.

O Embraer 195, que será utilizado, é um jato brasileiro consagrado no país, sendo mais confortável que aviões Boeing/Airbus por ter apenas 4 assentos por fileira, ao contrário de 6 assentos por fileira das aeronaves maiores.

Sendo jato regional, é uma aeronave perfeita de 118 assentos para essa retomada perene das ligações entre a Capital e o Cariri. Historicamente, a Avianca Brasil, com dois voos diários entre as regiões, transportava na média 160 passageiros por dia em cada “perna”: um voo de ida e volta pela manhã, outro ida e volta pela noite.

Legenda: Historicamente, a Avianca transportava em torno de 160 passageiros por dia entre Juazeiro e Fortaleza (cada trecho), com duas frequências diárias Foto: Reprodução

Vê-se, portanto, que o voo da Azul tem potencial de ter excelentes demandas associadas, dado o histórico que seria capaz de encher um Airbus A320. A primeira vez que a Azul entrou na rota inclusive, em 2019, fora com o Airbus e conseguiu ocupações médias de 70% com 170 assentos.

Legenda: Maquetes do Embraer 195-E2 entregue ao governador Elmano de Freitas e ao deputado federal José Guimarães Foto: Igor Pires

O que dizem Sefaz e Gol

Perguntamos à Secretaria da Fazenda (Sefaz) novamente, qual seria a alíquota de ICMS que a Gol pagaria em um eventual retorno de voos entre Juazeiro e Fortaleza e Juazeiro e Brasília, bem como se mudaria a alíquota a ser paga entre Juazeiro e Guarulhos, voos já operados duas vezes por dia.

Até a publicação da coluna, a Sefaz não nos retornou.

Questionada sobre o interesse da Gol em operar novas rotas a partir de Juazeiro do Norte, a companhia afirmou apenas que desde o início da pandemia "houve mudanças significativas no comportamento da demanda por viagens aéreas" e, por isso, ajustou sua malha aérea na região".

A empresa afirmou ainda que, atualmente, tem voos diretos partindo de Fortaleza "para Salvador, Brasília, São Paulo-Congonhas, São Paulo-Guarulhos e Rio de Janeiro. Na alta temporada de julho teremos voos diretos para Belo Horizonte, bem como para São Luís durante o período de alta demanda para os Lençóis Maranhenses (junho a setembro). Ainda no Ceará, atendemos as cidades de Juazeiro do Norte (JDO) e Jericoacoara (JJD) - ambas com voos para GRU".

A Gol destacou ainda ter "voos internacionais próprios para Miami e Buenos Aires (o voo para Argentina retorna a partir de junho), bem como de parceiros para Europa".