Ex-deputada Flordelis é levada a hospital após sentir fortes dores

Ela cumpre pena de 50 anos como mandante do assassinato do marido

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:42)
País
Flordelis durante julgamento que a condenou a 50 anos. Duas mulheres estão ao fundo.
Legenda: Aentes penitenciários a encaminharam para atendimento médico. Após ser estabilizada, ela recebeu alta e retornou à cela, sem acompanhamento contínuo.
Foto: Brunno Dantas/TJ-RJ.

A ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, de 65 anos, foi levada ao hospital no fim da tarde dessa quinta-feira (18) após se queixar de fortes dores.

Ela cumpre pena de 50 anos no Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Atendimento médico

Flordelis deu entrada no Hospital Penitenciário Doutor Hamilton Agostinho. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), a pastora relatou dores súbitas na região lombar, que se intensificaram ao longo do dia.

Agentes penitenciários a encaminharam para atendimento médico. Após ser estabilizada, ela recebeu alta e retornou à cela, sem acompanhamento contínuo.

Defesa fala em possível AVC

A advogada Janira Rocha, que representa Flordelis, afirmou que a ex-parlamentar apresenta sinais compatíveis com um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC), e não apenas dores lombares.

Segundo a defesa, Flordelis tem demonstrado fala confusa e desorientada desde a última semana, além de episódios de desmaios, vômitos, fala enrolada e travamento da língua, sintomas que podem indicar comprometimento neurológico.

A defesa anunciou que ingressará nesta sexta-feira (19) com um pedido na Vara de Execuções Penais (VEP) para transferi-la a um hospital público fora do sistema prisional.

“A própria direção da unidade já reconheceu que não tem estrutura para cuidar da saúde dela. A Flor precisa ser tratada em uma unidade de médio ou grande porte. Como ela não tem plano de saúde, vamos pedir que seja internada em uma unidade pública”, declarou Janira Rocha.

Condenação

Flordelis foi condenada em 2022 a 50 anos de prisão por ser considerada mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, morto em 2019. Ela nega envolvimento no crime.

