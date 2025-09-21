Quem é "Fofão", traficante do PCC que estaria envolvido na morte de ex-delegado em SP

Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como "Fofão", foi preso na última sexta-feira (19) suspeito de participar do assassinato de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral morto em São Paulo.

"Fofão" é traficante e membro do PCC. Ele é suspeito de estar envolvido na logística do assassinato do ex-delegado-geral.

Segundo o G1, o membro do PCC teria dado carona a um dos envolvidos para que fugisse da cena do crime.

"Fofão" também teria conhecimento de todo o plano para a execução do assassinato. De acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, "não resta dúvida de que o PCC está envolvido" na morte de Ruy Ferraz Fontes.

Quem são os suspeitos

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou as fotos dos investigados. Entre eles:

Felipe Avelino da Silva, conhecido como Mascherano – foragido; teve DNA encontrado em um dos carros usados no crime.

Flávio Henrique Ferreira de Souza – foragido; também teve DNA identificado em outro veículo.

Luis Antonio Rodrigues de Miranda – procurado; suspeito de ter ordenado que uma mulher buscasse um dos fuzis usados na execução.

Dahesly Oliveira Pires – presa; apontada como a mulher que buscou a arma.

Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como Fofão – preso; acusado de atuar na logística, incluindo dar carona para um dos criminosos após o assassinato.

A motivação do crime continua em aberto, com duas linhas principais de investigação sendo apuradas: uma possível retaliação por sua longa carreira no combate a facções ou a atuação de Ruy recente como secretário municipal em Praia Grande.