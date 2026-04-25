Estreantes no Garota Vip, Silvânia e Berg somam quase 40 shows no São João

A dupla Silvânia e Berg estreia no palco do Garota VIP em Fortaleza neste sábado (25), levando ao público um repertório que mistura clássicos das trajetórias individuais e novidades do projeto conjunto. A apresentação marca a primeira participação dos artistas no evento, um dos maiores do calendário de shows no Nordeste.

Em entrevista, os cantores destacaram a dimensão do festival e a expectativa para o show. "Nossa expectativa para o Garota VIP, hein Silvânia? A melhor possível, mesmo porque é uma festa de porte grandioso com uma grade linda, um evento lindo, tradicional. Então é a primeira vez como dupla".

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A participação no Garota VIP, principal evento da carreira de Wesley Safadão, acontece em meio a uma fase intensa da carreira da dupla no escritório Camarote, com agenda cheia e novos projetos.

"Na realidade, a gente não tem o que falar do potencial da Camarote. É verdade. É inquestionável", exaltou Silvânia.

Forte agenda de São João com ônibus novo

Os artistas também anteciparam uma maratona de apresentações no período junino. Segundo eles, serão quase 40 apresentações entre junho e julho. A dupla ainda aguarda a chegada de um novo ônibus para percorrer o Brasil.

"O nosso São João tá incrível, incrível. Vamos fazer os maiores São Joões do Nordeste como Caruaru, Campina Grande, Aracaju, entre outros", explicou Silvânia.

Serviço

Garota Vip 2026

Atrações: Rey Vaqueiro, Natanzinho Lima, Wesley Safadão e a dupla Silvânia e Berg;

Ingressos: Site Oficial;

Classificação: 16 anos;

Horário: 21h.