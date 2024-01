Pedido de recuperação judicial da Gol é aceito nos EUA

O pedido de recuperação judicial da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. foi aceito pela Justiça dos Estados Unidos nesta sexta-feira (26). A informação é da Folha de S. Paulo.

A primeira audiência da companhia aconteceu na manhã desta sexta, em Nova York. Quem acatou o pedido foi o juiz Martin Glenn, que tem mais de 16 anos de experiência na corte de falências e o chefe atual da área.

Com a decisão, pessoas físicas, sócios, corporações, estrangeiras ou nacionais, estão proibidas de iniciar ou dar continuidade a ações judiciais ou administrativas contra os devedores.

Entenda o caso

A Gol entrou com um pedido de reestruturação financeira na quinta-feira (25), nos Estados Unidos. A medida vale para a companhia e suas subsidiárias.

Em nota, a empresa afirmou que entrou voluntariamente com pedido de Chapter 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos. O Chapter 11 é um processo legal nos Estados Unidos, utilizado pelas empresas para levantar capital e reestruturar as finanças enquanto operam normalmente.