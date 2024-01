Parque Nacional de Jericoacoara é concedido a consórcio privado por R$ 61 milhões em leilão

Os serviços de visitação do Parque Nacional de Jericoacoara foram concedidos por R$ 61 milhões em leilão realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nesta sexta-feira (26). O vencedor foi o Consórcio Dunas, tendo como único concorrente foi o Consórcio Nova Jericoacoara, que deu um lance de R$ 25 milhões.

Segundo o edital de concessão, é previsto um investimento de R$ 116 milhões em infraestrutura do equipamento ao longo do contrato, e aplicação de cerca de R$ 990 milhões em operação e gestão.

Após o arremate, acionista do consórcio vencedor, Alberto Catalini, celebrou a vitória. "É um compromisso com o ICMBio, com o Governo do Estado do Ceará, com municípios que envolvem o parque, um compromisso com todo o trade turístico e com a comunidade, de ajudar realmente a cuidar do Parque Nacional de Jericoacoara. Vamos trabalhar com muito afinco e muita garra para transformar Jericoacoara em um destino internacional".

O prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Lindbergh Martins (PSD), estava presente no leilão e pontuou que "Jijoca de Jericoacoara é um dos principais destinos da América latina".

"Nossa cidade, Jijoca, nossa região, está de braços abertos para que chegue o desenvolvimento e para que o turismo se fortaleça mais ainda. Estou aqui representando todo o trade turístico e todos que fazem o turismo local", destacou.

O que significa a concessão?

O consórcio vencedor ficará responsável pelas atividades de apoio à visitação, manutenção e modernização dos serviços turísticos, bem como ações de conservação e proteção ambiental. O prazo de vigência da concessão é de 30 anos.

Estão previstas ainda melhorias nos prédios operacionais, em infraestrutura de lazer e transporte, investimentos em pesquisa ambiental. Haverá ainda o direcionamento de recursos da concessão para as cidades de Camocim, Cruz e Jijoca de Jericoacoara.

Administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o parque se divide entre três municípios do litoral oeste. O governo estadual possui cerca de 6.150,29 hectares da área total do Parque.

Elmano comenta leilão

No ano passado, o governador Elmano de Freitas (PT) chegou a pedir a suspensão do edital ao governo federal, por discordâncias, e a União cancelou o documento, mas o edital foi relançado no mesmo mês após diálogos.

Na noite desta sexta, após o leilão, o chefe do Executivo cearense comentou que o "diálogo com a comunidade local, prefeitos da região e o governo federal" garantiu a inserção de "importantes medidas no edital".

Segundo Elmano, foi implementada "gratuidade do acesso ao parque de pessoas mais carentes, que fazem parte do CadUnico, além da criação de um conselho com representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Governo do Ceará e outras instituições para garantir uma gestão compartilhada. O objetivo é viabilizar o desenvolvimento local de forma sustentável, com a preservação das paisagens naturais do parque, que se tornaram um cartão postal do Ceará em todo o mundo", pontuou o governador.