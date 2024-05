Cearense Mêntore Bank faz mais uma aquisição e mira R$ 1,3 bilhão em 5 anos

Fundado no Ceará, o banco digital Mêntore Bank efetuou a aquisição da carteira de clientes do Banco Simpla. Esse foi o segundo movimento de compra da empresa, que já havia absorvido, neste ano, a carteira do Cerus Bank.

Com a adição, a projeção é atingir R$ 1,3 bilhão em transações nos próximos 5 anos. A carteira atual do banco chegou a 300 mil clientes.

Segundo o CEO do Mêntore Bank, Vanderson Aquino, a nova aquisição tem como meta consolidar a liderança no mercado corporativo nacional.

“Para o Mêntore Bank, a incorporação é um passo significativo no seu plano de crescimento nacional para 2024. A decisão representa não apenas uma oportunidade de expansão, mas principalmente consolida nossa posição de liderança no mercado corporativo brasileiro. A meta do Mêntore Bank é crescer 100% ao ano, aumentando a nossa base de clientes”, destaca o executivo.

Criado em 2021, o banco opera nacionalmente e presta serviços como gestão de folha de pagamentos, empréstimos, entre outros.

