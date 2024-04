Grupo cearense investe R$ 80 milhões e entra no setor de energia solar

O Grupo Dasart - conglomerado cearense com atuação em diversos segmentos, como construção e incorporação imobiliária, mercado financeiro e shopping centers - anunciou incursão no mercado de energias renováveis com a criação da Nortis Energia.

Com um investimento de R$ 80 milhões, o novo braço da Dasart vai construir usinas solares com uma capacidade total de aproximadamente 20 megawatts-pico (MWp), o que seria suficiente para atender o consumo de 18 mil residências.

Segundo a empresa, 10 usinas solares já estão em operação ou em obras, nos municípios de Missão Velha, Amontada e Mombaça.

"Acompanhamos o crescimento do setor há anos e o recente marco regulatório nos deu a segurança necessária para iniciar os investimentos", comenta Vitor Frota, CEO do Grupo Dasart.

Energia por assinatura

A Nortis Energia oferecerá o serviço de energia solar por assinatura, que vem crescendo. Por meio dele, unidades de consumo como residências, condomínios ou empresas podem usar energia solar compartilhada produzida por unidades geradoras, como fazendas solares.

"Os clientes poderão obter descontos representativos, equivalentes a até dois meses de energia por ano, ou cerca de 15%, sem os investimentos e limitações associados à instalação de sistemas solares individuais. Nesta modalidade, os clientes permanecem conectados à rede da ENEL, garantindo segurança no abastecimento enquanto recebem energia renovável", explica Frota.

Dados da Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar) apontam que, para atender à crescente demanda por energia, o número de usinas que funcionam neste modelo aumentou substancialmente nos últimos dois anos, passando de 1.900 em 2021 para 6.652 atualmente.

