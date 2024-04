Prefeitura de Fortaleza abre seleção de professores substitutos; veja como se inscrever

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, nesta terça-feira (30), a abertura de seleção pública de professores substitutos para Rede Municipal de Ensino. Ao todo, são ofertadas 4.914 vagas para formação de cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de maio, por meio do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura.

Para participar da seleção, o candidato deve ter licenciatura em pedagogia ou licenciatura que habilite para ensino nas seguintes disciplinas: artes, ciências, educação física, geografia, história, língua portuguesa, língua inglesa, matemática e ensino religioso. Para os candidatos da área bilíngue, é necessário, além do diploma de conclusão de nível superior, ter formação curricular ou complementar em Libras.

>> Veja edital para professor substituto de pedagogia

>> Veja edital para professor substituto de áreas específicas

Inscrições

Para se inscrever, os interessados devem acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza o dia 14 de maio de 2024, preencher o formulário de inscrição e gerar o boleto de pagamento. O boleto deverá ser pago obrigatoriamente até a data do vencimento. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110.

Prova

Segundo a prefeitura, a seleção será realizada em uma única etapa, com uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A previsão de aplicação do exame é 25 de junho, sendo no período da manhã para candidatos das áreas específicas e, no período da tarde, para candidatos da pedagogia.

Os aprovados serão convocados pela Secretaria Municipal da Educação (SME) e lotados no período da manhã e/ou tarde, nas escolas da Rede Municipal de Educação de Fortaleza, seguindo a ordem crescente de classificação final dos candidatos por área/distrito, de acordo com a necessidade do órgão.

Remuneração

Conforme o edital, o professor substituto selecionado será contratado por meio de contrato administrativo, regido pela Lei Complementar Municipal nº 0158/2013, e terá remuneração proporcional à efetiva jornada de trabalho, percebendo por hora/aula trabalhada, cujo valor atualizado é de R$ 31,31 (trinta e um reais e trinta e um centavos), já incluso o montante de 20% (vinte por cento) referente à regência de classe.