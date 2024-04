Encceja 2024 abre inscrições nesta segunda-feira (29); veja como fazer

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 foram abertas nesta segunda-feira (29). A entidade responsável pela prova é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os candidatos têm até as 23h59 do dia 10 de maio para realizar a inscrição, pelo site do exame. A aplicação da prova será no dia 25 de agosto e ocorrerá em todos os estados e no Distrito Federal.

Durante o período de inscrição também poderão ser feitas as solicitações de atendimento especializado e tratamento pelo nome social.

O atendimento especializado é ofertado para estudantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista e discalculia. Gestantes, lactantes, idosos ou pessoas com outras condições específicas também podem ser contemplados.

ABSTENÇÕES ENCCEJA 2023

Os participantes que faltaram às provas do Encceja 2023 tiveram de 25 de março a 5 de abril para justificarem a ausência, requisito obrigatório para aqueles com intenção de se inscrever gratuitamente na edição deste ano.

Quem não tiver justificado sua ausência ou tiver a solicitação de justificativa reprovada deverá ressarcir ao Inep o valor de R$ 40. O pagamento deve ser feito por meio de boleto, que será gerado no sistema de inscrição e poderá ser pago em qualquer banco ou casa lotérica.

O QUE É O ENCCEJA?

O Encceja é uma prova do Governo Federal que avalia as competências, as habilidades e os saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada.

Para quem parou de estudar, o Encceja serve para:

Obter o certificado de conclusão do ensino fundamental;

Obter o certificado de conclusão do ensino médio.

É possível obter o certificado de uma só vez, caso alcance a nota mínima nas quatro áreas do conhecimento avaliadas e na redação na mesma edição do Encceja. Quem não alcança a nota em todas as áreas pode solicitar a declaração parcial de proficiência. Quando todas forem conquistadas é possível obter o certificado.

O Exame é aplicado pelo Inep, mas a emissão do certificado e da declaração parcial de proficiência é responsabilidade das Secretarias Estaduais de Educação e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que firmam Termo de Adesão ao Encceja.