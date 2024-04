Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (29)

Diversos concursos e seleções públicas estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (29), com salários que chegam a quase R$ 14 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis médio, técnico e superior.

Algumas seleções têm prazo para inscrições terminando neste mês. Confira a lista abaixo.

Prefeitura de Camocim

A Prefeitura de Camocim lançou edital de um novo concurso para diversas vagas, incluindo guarda municipal e agente de trânsito. As inscrições iniciam nesta segunda-feira (29) e seguem abertas até o dia 29 de maio, através do site da Consulpam.

É possível solicitar a isenção somente entre os dias 29 e 30 de abril. A data da prova objetiva será realizada em agosto e deve variar conforme a vaga. Já os resultados estão previstos para outubro.

Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 8.029. O concurso terá validade de dois anos.

>> Confira os cargos

Estágio na Vivo

O Programa de Estágio da Vivo está com cerca de 500 vagas abertas para 15 cidades do País, incluindo Fortaleza, no Ceará. Do total, 50% das oportunidades são dedicadas exclusivamente para candidatos negros.

Interessados precisam ser universitários, com formação entre julho de 2025 e julho de 2027. Para tecnólogos, é necessário estar cursando a partir do 2º semestre.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 19 de maio, pelo site da 99 jobs. Os selecionados poderão atuar nas seguintes áreas: Auditoria, Comercial e Negócios, Engenharia, Experiência do Cliente, Finanças, Jurídico, Marketing e Produtos, Recursos Humanos, Sustentabilidade, além de Tecnologia e Digital.

Estágio no TRE-CE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) abriu processo seletivo de estágio com vagas para estudantes de graduação e pós-graduação de diversos cursos. As vagas são para cadastro de reserva, no qual os candidatos serão convocados à medida que surgirem oportunidades no programa.

Os selecionados receberão bolsa mensal no valor de R$ 1.302,00, no caso da graduação, e R$ 2.343,25, no caso da pós-graduação. Há o acréscimo de auxílio-transporte, que será pago por dia efetivamente estagiado nas dependências físicas do TRE, além de seguro de acidentes pessoais.

A carga horária de estágio para os estudantes de graduação é de 20 horas semanais e de pós, 25 horas. O estágio tem duração mínima de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. Os postos de atuação serão as unidades administrativas localizadas na sede do TRE, nos cartórios, nas diretorias e polos administrativos.

Os interessados devem estar regularmente matriculados em cursos presenciais ou à distância, que tenham cursado, no mínimo, 50% dos créditos obrigatórios do curso e mantenham uma média global não inferior a sete.

A primeira fase da seleção fica a cargo das instituições de ensino, que deverão realizar cadastro junto ao órgão até o dia 10 de maio.

Estágio na Advocacia Geral da União (AGU)

A Advocacia Geral da União (AGU), por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está com processo seletivo de estágio para estudantes do nível médio e superior em todo o Brasil. No Ceará, há vagas para as cidades de Fortaleza e Sobral.

As oportunidades são para os cursos de Design Gráfico, Direito, Economia, Engenharia Civil, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Informática, dentre outros.

Segundo o edital, o estágio oferece bolsa auxílio nos valores de R$ 787,98 por mês (20h semanais) e R$ 1.125,69 por mês (30h semanais) para o ensino superior, e R$ 486,05 por mês (20h semanais) e R$ 694,36 por mês (30h semanais) para ensino médio. Também é oferecido auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia estagiado.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo Portal CIEE até as 12 horas do dia 10 de maio. O processo possui três fases, sendo elas: inscrição online, prova online e entrevista na AGU.

CNJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu concurso público com a oferta de 60 vagas para analistas e técnicos judiciários, além de cadastro reserva. Conforme o edital, os salários das vagas chegam a R$ 13.994,78. As inscrições devem ser feitas no site do Cebraspe até 2 de maio, com taxas de participação que vão de R$ 76, no caso de Técnico Judiciário, e R$ 126 para Analista Judiciário.

>> Veja o edital

O edital prevê 15 vagas para Analista Judiciário (Área Judiciária), 28 vagas para Técnico Judiciário (Área Administrativa), 12 vagas para Técnico Judiciário (Área Apoio Especializado – Especialidade Programação de Sistemas), além de 5 vagas para Analista Judiciário (Pedagogia, Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências Sociais e Engenharia Elétrica).

Programa Ceará Atleta

O Programa Ceará Atleta irá disponibilizar 6 mil bolsas-esportivas para atletas e paratletas. Conforme edital, o benefício é destinado para pessoas entre 10 e 29 anos, com residência fixa no Ceará, possuindo renda mensal de até meio salário-mínimo. Interessados também devem ser praticantes de uma atividade esportiva e estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino. As inscrições estão abertas no site da Secretaria do Esporte e seguem até 30 de abril. O programa contará com três divisões: 5 mil atletas com idades entre 10 e 17 anos receberão bolsa de R$ 200;

600 atletas e paratletas com classificação até a décima colocação em eventos municipais ou intermunicipais receberão R$ 400; e

400 atletas e paratletas com classificação até a décima colocação em eventos estaduais, interestaduais e regionais receberão R$ 600.

TRF-2

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que abrange os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, abriu edital para concurso público. As vagas de nível superior são para cadastro de reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário, com salário inicial que varia de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78.

>> Veja edital completo

As inscrições devem ser feitas até 10 de maio, pelo site do Instituto AOCP, que é a banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 70 para Técnico Judiciário, e R$ 80 para Analista Judiciário.