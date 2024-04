Convocação da lista de espera do Fies é prorrogada pelo Ministério da Educação; veja nova data

O prazo final para a convocação dos estudantes na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi prorrogado até o dia 17 de maio, por determinação do Ministério da Educação (MEC). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta sexta-feira (26).

Nessa fase do processo, são contemplados interessados em ingressar em universidades particulares no primeiro semestre de 2024. Essa etapa encerraria em 30 de abril. Desde o último 28 de março, o MEC já promoveu cinco chamadas de candidatos na lista de espera do Fies.

O Fundo oferece 112.168 vagas em 2024. Deste, 67.301 são ofertadas para o primeiro semestre.

FUI APROVADO NO FIES, O QUE FAZER AGORA?

Após a aprovação, os participantes pré-selecionados devem concluir sua inscrição no sistema. Em seguida, é necessário seguir os seguintes passos: