Instituto Mão Amiga abre vagas gratuitas de curso profissionalizante para mães atípicas em Fortaleza

O Instituto Mão Amiga está com inscrições abertas para diversas atividades voltadas para mães atípicas em Fortaleza. Ao todo, são 40 vagas para o curso profissionalizante de produção de arranjos florais, além de aulas de yoga e meditação.

O curso de arranjo floral visa incentivar o empreendedorismo feminino, principalmente para mães ou cuidadoras de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou algum tipo de deficiência. As aulas acontecem toda segunda e quarta-feira, das 13h às 17h.

Já as modalidades de yoga e meditação acontecem como forma de cuidar do corpo e da mente dessas mulheres. As práticas ocorrem nos dias de terça e quinta, das 14h às 16h.

Inscrições

Para se inscrever, é preciso enviar nome completo e documento de identidade para o telefone de atendimento (WhatsApp) da entidade: (85) 98947-7820.

Embora os cursos sejam voltados, prioritariamente, para mães atípicas ou cuidadoras de crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, demais mulheres interessadas poderão se inscrever em uma lista de espera para alguma vaga remanescente.

Todas as atividades são gratuitas, com apoio do Governo do Ceará. Os cursos acontecem na sede da ONG, localizada na Rua Padre Sá Leitão, no Bairro Jóquei Clube, em Fortaleza.

Instituto Mão Amiga

Fundado há mais de 20 anos, atua no tratamento de crianças e adolescentes com deficiência, com profissionais especializados em fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropediatria, psiquiatria infantil e fisioterapia.

O Mão Amiga desenvolve, ainda, projetos e programas sociais que buscam promover a inclusão social das pessoas assistidas pela entidade, com apoio de parcerias governamentais e doações da sociedade civil.

A Organização Social foi criada por um grupo de mães e parentes de crianças com deficiência que tinham dificuldade de acesso a tratamentos continuados nas regiões centrais de Fortaleza. Com o apoio de profissionais voluntários, a entidade iniciou as atividades no prédio de uma escola infantil, e hoje conta com sete unidades de neuroreabilitação, que atende milhares de crianças e adolescentes com deficiência no Estado do Ceará.