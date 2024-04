CNU divulga locais de prova nesta quinta (25); veja como consultar

O cartão de confirmação de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU ou CNU) foi disponibilizado nesta quinta-feira (25). De acordo com informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o documento está disponível na Área do Candidato, na mesma página em que o público fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

No cartão de confirmação, o candidato irá encontrar, entre outras informações, o número de inscrição, data, hora e local de prova. Além disso, terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

O Ministério da Gestão recomenda levar o cartão no dia da realização da prova, no dia 5 de maio, embora não seja obrigatório. Ao todo, foram 2.144.435 inscritos, com 600.875 candidatos isentos e 1.543.560 que pagaram a taxa de inscrição.

O concurso é dividido por blocos temáticos com o objetivo de focar nas aptidões de cada candidato e atender as demandas dos diversos órgãos federais por novos servidores. Durante a inscrição, o candidato escolheu um único bloco temático, com a possibilidade de concorrer a todos os cargos da categoria.

PROVAS

O concurso será aplicado simultaneamente em 228 cidades do País. Pela manhã, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7), responderão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — e uma redação.

À tarde, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7), responderão a 50 questões objetivas — de múltipla escolha — de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas — de múltipla escolha. As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

Ao todo, o certame oferta 6.640 vagas e é o maior processo seletivo para o serviço público da história do País.