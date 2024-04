Prefeitura de Fortaleza abre vagas para Fundação da Criança com salários de até R$ 5,1 mil

A Prefeitura de Fortaleza lançou seleção com 11 vagas e formação de cadastro de reserva para trabalhar na Fundação da Criança e da Família Cidadã de Fortaleza (Funci). As oportunidades são para candidatos de nível médio e superior, com salários de até R$ 5,1 mil.

As inscrições permanecem abertas até domingo desta semana, 28 de abril.

Dentre as vagas para nível médio, estão:

Assistente de Atividades Lúdicas: salário de R$ 1.886;

salário de R$ 1.886; Assistente de Gestão: salário de R$ 1.910.

Já para as oportunidades de nível superior, as oportunidades têm remuneração até R$ 5,1 mil, sendo:

Coordenador de Projeto;

Psicopedagogo;

Educador Físico.

A seleção ocorre em duas etapas: análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e entrevista, também de caráter eliminatório e classificatório. É possível enviar a documentação para análise curricular até dia 30 de abril, enquanto a entrevista deve ocorrer dia 16 de maio.

Como se inscrever?

Para se inscrever, é preciso acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. Posteriormente, é preciso preencher o formulário de inscrição e pagar o boleto até a data do vencimento indicado.

Os valores da inscrição são:

Nível Médio: R$ 75

R$ 75 Nível Superior: R$ 120

O resultado final deve ser divulgado no dia 21 de maio.

Calendário