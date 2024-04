Ceará acelera geração de empregos em março e cria 6,1 mil novas vagas; veja top 10 das cidades

O Ceará gerou, em março, 6,1 mil vagas de emprego com carteira assinada, segundo dados do Caged, divulgados nesta terça-feira (30). Foi o melhor resultado do ano para o Estado até o momento, sendo superior à soma das vagas criadas em janeiro e fevereiro, que totalizaram 5 mil.

O resultado de março foi o segundo melhor do Nordeste, abaixo apenas da Bahia, onde foram criados mais de 12 mil postos de trabalho formal no mês passado.

Acumulado do ano

Com os números de março, o Estado atingiu 11,1 mil novos empregos no acumulado do primeiro trimestre, também o segundo melhor desempenho da Região. Neste intervalo, a Bahia soma 25 mil novos postos.

Pernambuco surge em terceiro, com 5,7 mil - volume que chega a ser superado isoladamente pelo município de Fortaleza, que criou 8,8 mil empregos nos três primeiros meses do ano. Entre as capitais nordestinas, Salvador lidera (17 mil).

Já entre as demais cidades cearenses, destaque para Maracanaú, que ficou em segundo lugar no ranking de março, e Varjota, em terceiro. Veja abaixo o top 10.

As 10 cidades do CE que mais geraram emprego em março

1) Fortaleza: 3.404

2) Maracanaú: 350

3) Varjota: 283

4) Eusébio: 260

5) Horizonte: 186

6) Quixeramobim: 158

7) Maranguape: 157

8) Camocim: 150

9) Juazeiro do Norte: 149

10) Santa Quitéria: 116

